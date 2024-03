"Ss 309, dubbi sui lavori a sottopasso e rotatoria"

Caro Carlino,

i lavori sulla SS 309, per la realizzazione di un sottopasso e di una rotatoria, stanno creando forti danni alla variante, sulla SP 27 e SP 51 sulle quali viene deviato un flusso di traffico della statale, oltre che alle popolazioni e alle attività residenti ad est della Romea. Ora si dirà: il problema è temporaneo, per la durata dei lavori. Ma, guarda caso, i lavori per la realizzazione della rotatoria (da me sempre criticati a causa della qualità e quantità di traffico della statale) sono in corso da quasi due anni, con lunghe sospensioni, e finiscono per essere eseguiti in contemporanea con la realizzazione del passaggio cilopedonale, un chilometro circa, più a nord. Sto cercando di immaginare la rotatoria, una volta realizzata: essa dovrà sopportare e scaricare tutto il traffico dei prodotti agricoli e ittici, nonché quello locale, proveniente da est della Romea, su una rotatoria della statale, che avrà un diametro ridotto a causa della impossibilità materiale di spazio per realizzarne una di dimensioni adeguate. Corollario di tutto ciò sarà la modifica di tutta la viabilità locale. Ciò, temo relegherà le popolazioni ad est della statale 309 in un ambito circoscritto: quasi come dentro una “riserva indiana”. Sarebbe ora che gli abitanti di queste zone,caratterizzate oggi da una economia che ha saputo affrancarsi dalla miseria dei decenni passati, fosse rappresentato da politici più attenti alle sue necessità.

Lucio Maccapani