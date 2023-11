Sta arrivando il Natale. Luminarie, concerti e presepi. Gli eventi fino a Capodanno

Un unico calendario di eventi natalizi e di Capodanno, tra cui spicca il concerto di Amii Stewart. In totale saranno quasi un centinaio gli eventi che si susseguiranno tra la città e le sue frazioni, per la prima volta uniti nello stesso calendario disponibile su Inferrara.it.

Il programma completo è stato presentato, ieri mattina, dal sindaco Alan Fabbri, assessore al turismo Matteo Fornasini, presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti e presidente di Ferrara Tua Srl, Luca Cimarelli. L’intero calendario degli eventi nel cuore della città è sviluppato dal Comune, insieme a Ferrara Tua, Ferrara Expo, Fondazione Teatro Comunale e con il sostegno di sponsor privati, mentre il main sponsor è il Gruppo Hera. "Mai come quest’anno, a Ferrara – ha sottolineato il sindaco Alan Fabbri – sarà possibile vivere l’atmosfera del periodo natalizio potendo scegliere tra una moltitudine di eventi. Presentiamo al pubblico un calendario, consultabile sul nuovo sito inferrara.it, che per la prima volta raccoglie le iniziative in una veste unitaria di facile e immediata consultazione. Quest’anno importante l’investimento che, come amministrazione comunale, abbiamo fatto, mettendo a bilancio un impegno di spesa pari a 500mila euro". L’apertura della ‘stagione’ natalizia edizione 2023 sarà con l’inaugurazione dei mercatini, sul listone, domani alle 17. Dal 26 novembre apre anche il ‘Paese di Babbo Natale in piazza Municipale’, con giochi, laboratori e intrattenimenti per i bambini, a cura della Contrada di San Paolo. Il 2 dicembre, si accenderanno i 130 km di luminarie del centro storico. L’8 dicembre sarà acceso l’albero di Natale, addobbato con otto chilometri di strisce led a basso consumo a cui seguirà lo spettacolo del Jubilation Gospel Choir. L’artista Amii Stewart, si esibirà sotto le luminarie al parco Coletta. L’appuntamento con la sua musica è dalle 20.30.

"La campagna di comunicazione – ha aggiunto l’assessore Matteo Fornasini – che a breve approderà sulle tv e radio nazionali, ha lo scopo di trasmettere tutta la magia che si vive a Ferrara durante il periodo natalizio promuovendo la città a livello turistico. Ma tutto il territorio sarà protagonista grazie anche alle tante iniziative realizzate nelle frazioni, dove si respira ancora l’antica atmosfera del Natale". Altri appuntamenti con il Winter park al parco Coletta, parco invernale con luminarie, pista di pattinaggio su ghiaccio, grande torre panoramica, food&drink, attrazioni e animazioni per famiglie e bambini. Durante le festività i musei saranno sempre aperti (tranne il 25 dicembre, giornata di festa durante la quale solo San Cristoforo e la Certosa resteranno visitabili) per accogliere cittadini e turisti. Alla vigilia di Natale non mancherà il tradizionale appuntamento con il presepe sull’acqua, organizzato dal Gruppo subacqueo ferrarese, allestito nel fossato del Castello, a partire dalle 19. A Capodanno l’immancabile incendio del Castello, preceduto dall’animazione in piazza e seguito dal format ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, fino al mattino. In apertura di serata un elegante cenone al Teatro Comunale. Le luci di festa non mancheranno in piazza Ariostea, dove sarà allestito un presepe dall’architettura luminosa, e in piazza Municipale ci sarà una stella scintillante di dieci metri.