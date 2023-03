Stabilimenti aperti grazie al bel tempo

Complici le belle giornate di sole, con temperature che sfiorano i 20 gradi, alcuni stabilimenti balneari hanno deciso di riaprire le spiagge, posizionando alcuni lettini e ombrelloni per accogliere i visitatori in questo anticipato inizio di primavera. Già nelle domeniche precedenti, tante persone si sono spostate verso la costa per belle e spensierate passeggiate lungo la battigia. "Per incentivare la ricettività turistica delle diverse località dei Lidi – dice il portavoce del Consorzio Lido delle Nazioni, Gianni Nonnato – alcune imprese si sono attivate e hanno riaperto già le loro attività, rendendo di fatto possibile recarsi già in spiaggia, magari dopo una bella scorpacciata di pesce che gli stessi esercenti sono intenti a proporre. Sull’onda di quello che già succede in località limitrofe come Rimini e Riccione, anche i Lidi di Comacchio si apprestano, dunque, ad anticipare un’estate che si prospetta di grande tendenza". Nonnato rileva come siano tante le prenotazioni che giungono presso le strutture già aperte, "e si pensa ad una bella stagione, che si spera dia almeno i frutti degli ultimi anni. Nella stagione scorsa, ricordo che il territorio di Comacchio ha registrato un incremento del 6,8 per cento di afflusso turistico rispetto agli anni precedenti la pandemia. Quindi – conclude Nonnato - un buon auspicio per le attività, ed un buon biglietto da visita per i turisti che già possono trovare attività ed imprenditori pronti ad accoglierli".