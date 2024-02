Stabilimenti balneari già aperti a Ferrara. "Stagione al mare, anticipo record. Ragazzi sui lettini a prendere il sole"

Ferrara, 26 febbraio 2024 – Sembra un po’ stanco il trombettiere che attraversa la piazza, melodie lente, sul pentagramma appena andante. E’ gremito il listone, folla anche davanti alla cattedrale avvolta nel telone bianco, file ai Diamanti. Colori caldi della primavera, inoltrata nelle magliette che indossano soprattutto i ragazzi. Appena un po’ bulli. Ma il pienone, già dalla mattina di ieri, è stato al mare. Folle anticipo di stagione, per qualche operatore balneare un record.

Gianni Nonnato, titolare dello Chalet del Mare, è presidente del consorzio Lido Nazioni. Dice: "Alcuni turisti mi hanno chiesto di mettere i lettini in spiaggia, è una vita che faccio questo lavoro. Mai in febbraio la gente si era messa a prendere il sole nei lettini, abbiamo un area solarium. Ieri era piena. Noleggiare lettini a febbraio, mai capitato". Stabilimento aperto, non solo il suo. Nonnato – il padre Ciano è il proprietario dell’Orsa Minore appena un po’ più in là – riesce già a fare un primo bilancio. "Qui è già in funzione il 15% delle attività, a breve apriamo tutti. Sicuramente qualche settimana prima di Pasqua che in genere segna il via libera della stagione". Che mai come quest’anno gioca d’anticipo.

Conosce spiagge e mare come le sue tasche Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal di Spina, presidente di Cna Balneari. Anche da lui suona la stessa campana, le note sono le temperature da primavera inoltrata, la voglia di prendere un po’ di sole. "Lo stabilimento è stato preso d’assalto, a Spina ci sono già due bagni pronti a ricevere i turisti. Al lido degli Estensi per ora uno solo. Questa per me – rivela – è già la terza domenica. C’è tanta gente, il tempo ci sta aiutando. Abbiamo un’area solarium e ieri alcuni turisti si sono messi sui lettini a prendere la tintarella. E’ sicuramentte un bel segnale, un buon auspicio per la stagione. Incrociamo comunque le dita".

Le follie del meteo se in questi giorni stanno facendo schizzare verso l’alto la colonnina di mercurio possono a sorpresa regalare ansie e gelate. Che gli agricoltori in questi giorni, frutteti fioriti, temono come la peste. C’è chi è aperto e chi aspetta ancora, negli stabilimenti comunque fervono i lavori per il taglio del nastro della stagione balneare. Al Trinidad, sempre a Nazioni, Umberto Fogli, 45 anni, si rimbocca le maniche da giorni per sistemare lo stabilimento. "Apriremo qualche settimana prima di Pasqua – spiega –, stiamo comunque da alcuni giorni sistemando bar e ristorante. Vogliamo che tutto sia perfetto". Il pensiero va allo scorso anno, pioggia a secchiate, l’alluvione di maggio, i riverberi negativi del crollo della Romagna a picchiare anche sui nostri sette lidi.

E’ ancora chiuso il bagno Astor. Siamo a Porto Garibaldi, il proprietario Giuseppe Carli ricopre anche il ruolo di presidente dell’associazione balneari. "C’è un fiume di gente, mai come quest’anno Porto Garibaldi sembra diventata la capitale del turismo sui lidi – dice senza nascondere un pizzico d’orgoglio –. Le temperature sono altissime, del tutto fuori registro. La gente potrebbe fare il bagno in mare. Comunque noi aspettiamo ancora, vediamo se il tempo regge. In genere apriamo due settimane prima di Pasqua". Che quest’annio cade domenica 31 marzo, sui lidi è già festa. Si respira primavera inoltrata.