"Stabilimenti balneari, la proroga va annullata". La diffida di ’Mare libero’

C’è chi esulta per la proroga di un anno concessa agli stabilimenti balneari dal Comune di Comacchio e c’è chi invece punta il dito. Annuncia battaglia sul provvedimento il Coordinamento Nazionale Mare Libero.

"Dopo aver preso atto della delibera di Giunta del Comune di Comacchio – sottolinea Roberto Biagini, presidente Conamal – che ha esteso l’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2024 abbiamo inviato una pec di diffida al sindaco, all’assessore al demanio di tale ente locale al fine di richiederne l’annullamento". Mare Libero ha "ulteriormente diffidato il dirigente del settore demanio a non emanare determinazioni di esecuzione di tale delibera eo appore firme di prolungamento delle stesse in quanto in contrasto con l’ordinamento giuridico eurounitario. Dal momento che il Comune di Comacchio, nonostante una consolidata giurisprudenza richiamata in atto di diffida che dichiara illegittime anche le ultime proroghe dei governi Draghi e Meloni, ha deciso consapevolmente di non tenerne in considerazione, la diffida è stata invita per conoscenza anche agli organi giudiziari competenti per valutazioni di eventuali comportamenti illeciti di natura penale eo erariale". Il Coordinamento Nazionale Mare Libero invierà le medesime diffide a tutti quei comuni costieri che emaneranno lo stesso tipo di atto.