Stabilimento a fuoco: "Pressioni? Nessuna". Ma l’inchiesta è aperta

Sono le prime luci del mattino dell’8 settembre del 2023, la fine della stagione balneare. Un passante sente odore di fumo, lancia l’allarme. Per il ’Delfinus’, nella spiaggia degli Scacchi, stabilimento che appartiente a Sara Bonazza, impresa di famiglia, è già troppo tardi. "Ingentissimi i danni, si parla di numeri a sei cifre. È stato fondamentale l’aiuto dell’assicurazione (webAssicuro), della mia banca di fiducia (Bper) e delle imprese che hanno lavorato in anticipo sui pagamenti. Il danno morale e l’impatto che l’episodio ha avuto su di me e sui miei cari non è quantificabile e nemmeno risarcibile", racconta Sara Bonazza. Non ci credeva nemmeno lei, ma ci sono riusciti. Hanno fatto rinascere lo stabilimento dalle ceneri e la stagione 2024 si è conclusa con il segno più. Quella notte i piromani presero di mira anche il Playa Dorada, stabilimento a lido di Pomposa di proprietà della società Tomasi tourism srl, e il Bagno Pic Nic, in via Mare Adriatico, sempre nel lido di Pomposa. Stabilimenti che riportarono danni molto meno ingenti.

Sono trascorsi mesi, come si sente?

"Oggi sono serena, ma la notte ad ogni rumore ho un sussulto", risponde Sara Bonazza.

L’inchiesta ha dato qualche risultato?

"Le indagini sono in mano alla procura, sono protette dal segreto istruttorio. Le posso dire che non sono ancora state chiuse"

Si sarà chiesta anche lei chi può essere stato, cosa è successo quella notte. Qualcuno che voleva impedirle di aprire?

"Non credo, l’incendio è stato appiccato a settembre, quindi ormai alla fine della stagione"

Si è presentato qualcuno con offerte d’acquisto er il suo stabilimento?

"É routine per i bar, i ristoranti e certo gli stabilimenti ricevere offerte d’acquisto. Ma sono state fatte da persone oneste"

Nessuna faccia strana prima dell’incendio?

"No, non ho ricevuto visite strane. E nemmeno pressioni di chi voleva comprare. Perché in un primo tempo si è pensato anche alla pista mafiosa. Che poi è stata esclusa"

Fino a questo momento un mistero

"Ci sono segni d’effrazione, sono evidenti. Ma in un certo senso mi auguro che sia una bravata andata magari oltre le intenzioni, non voglio pensare a qualche scenario diverso. Tra l’altro siamo stati fortunati e non solo noi. Poteva finire molto peggio. Gli stabilimenti nel lido degli Scacchi sono uno attaccato all’altro. E’ stato un miracolo che nessuno si sia ferito, si sia fatto male. Ripeto, poteva andare ben peggio"

I turisti le sono stati vicini?

"Assolutamente sì, fin dal primo momento. E quest’anno con la struttura ricostruita ho ricevuto ancora più entusiasmo. La nostra è una clientela affezionata, siamo una grande famiglia di cui tutti si sentono parte ed è questa anche la mia forza nella gestione dell’attività"

Insomma, aspetta l’esito delle indagini

"Certo, nonostante telecamere e allarme non sono ancora tranquilla".

m. b.