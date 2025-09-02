Stadio di Comacchio dedicato a Luiz Bellini: “Nostro mito”

Comacchio (Ferrara), 2 settembre 2025 - Stadio comunale del quartiere ’Raibosola’, da oggi è ufficiale. Presto in quell’impianto ci sarà la targa di intitolazione ad un campione del Brasile ma con origini comacchiesi. Si chiama Hilderaldo Luiz Bellini, il capitano della squadra brasiliana che, nel 1958, dopo la finale del Mondiale di Svezia, per la prima volta nella storia del calcio, nell’intento di mostrarla meglio ai fotografi, sollevò la Coppa (allora si chiamava Rimet) sopra la sua testa. E il suo gesto divenne l’iconica immagine della vittoria sportiva, immortalata dalla statua eretta in suo nome a Rio de Janeiro, davanti allo stadio Maracanà.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza in cui il sindaco Pierluigi Negri, con a fianco l’assessore alla Cultura Emanuele Mari hanno reso noto che la prefettura, dopo il parere favorevole della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, ha autorizzato l’intitolazione allo stadio del quartiere Raibosola. Presenti il vicesindaco Maura Tomasi e l’assessore Sandro Beltrami.

L’Amministrazione comacchiese, più di due anni fa, accogliendo la proposta di un gruppo di comacchiesi appassionati di storia locale, alcuni dei quali anche iscritti al Fai, e redatta da Maurizio Marcialis, ha dato il via all’iter per avere l’autorizzazione ad intitolare lo stadio a Hilderaldo Luiz Bellini. Bellini era uno dei figli di Erminio Bellini, nato a Comacchio nel 1892. Con sua moglie e i suoi figli poi emigrò in Brasile quando Hilderaldo aveva tre mesi.

Nel paese carioca Hilderaldo si dedicò fin da giovanissimo al gioco del calcio, entrando nella nazionale dove giocava anche Pelé. Umberto Carli, appassionato di storia comacchiese, ha raccontato che insieme ad altri amici, tra cui Angelino Bertarelli che con suo fratello Enzo sono stati gli scopritori di questa figura calcistica, mentre sfogliava delle figurine “le colleziono dal 1957”, ha dichiarato, videro che Hilderaldo Luiz aveva un cognome comacchiese, Bellini appunto.

Così parte la ricerca dei due fratelli Bertarelli che iniziano a trovare delle conferme sulla loro intuizione che Hildieraldo Luiz avesse dei collegamenti con Comacchio. “Le prime tracce in un romanzo dal titolo La Partita di Piero Trellini che nel dedicare la storia alla vittoria dell’Italia nel mondiale del 1982 contro il Brasile, cita altri giocatori del Brasile fra i quali c’è Bellini di origini comacchiesi”. Il gruppo di appassionati si rivolge allora all’esperto di ricerca di antiche famiglie comacchiesi sparse nel mondo Marco Bellotti che darà conferma che le sue origini sono comacchiesi.

“Lo stadio di via Margherita non aveva ancora un nome preciso e per questo abbiamo accolto questa proposta”, spiega il sindaco Pierluigi Negri, ringraziando il portiere Luigi Simoni e l’ex allenatore e prima ancora portiere della Comacchio Calcio Tonino Ferroni. Il sindaco ha poi aggiunto: “La squadra del Brasile del 1958, a partire dal miglior portiere brasiliano Gilmar, i fratelli Santos, Didì, Vavà, Pelè, Garrincha, Amarildo, Zagallo e ovviamente Bellini... non era inferiore a quella che poi vinse i Mondiali del 1970, ritenuta la miglior formazione brasiliana di sempre”.

“Questa intitolazione conferisce prestigio alla città”, rimarca l’assessore Emanuele Mari. Maurizio Marcialis ringrazia l’Amministrazione “che ha accolto la nostra proposta”. A fianco degli amministratori, oltre agli scopritori della figura di Hilderaldo Luiz Bellini, e al gruppo di appassionati della storia di Comacchio, c’erano il rappresentante del Gruppo ’Comacchiesi nel mondo’ Cristian Zappata che da tifoso della Comacchiese ha raccontato l’entusiasmo con cui ha accolto la notizia di questa intitolazione. Interviene anche il presidente della Comacchiese Calcio Francesco Cavalieri: “Altri nomi che hanno fatto molto per Comacchio potevano essere presi in considerazione ma credo che questa intitolazione sia importante per la città”. La conferenza poi si chiude con una proposta lanciata da Umberto Carli al presidente della comacchiese: “Facciamo in modo che la seconda maglia della nostra squadra abbia i colori giallo oro del Brasile”.