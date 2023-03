Stadio comunale, i lavori entrano nella fase clou: montate le nuove ‘torri faro’

Sono entrati nella fase saliente i lavori di sostituzione delle vecchie torri faro dello stadio comunale di Copparo con quattro nuove strutture, dotate di scalette esterna per la manutenzione in quota e di nuovi corpi illuminanti a led, che permetteranno di garantire l’illuminazione necessaria alla pratica sportiva serale e con scenari preimpostati per l’illuminazione del campo, a seconda delle attività calcistiche o degli allenamenti e manifestazioni di atletica previste. Le strutture sono state montate a terra e poi issate.

Questa settimana, sarà completata la fase dei collegamenti e verrà effettuato il settaggio. Queste operazioni chiuderanno l’intervento che rientra nel secondo lotto della manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo, il quale prevede la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per le docce degli spogliatoi e una nuova illuminazione del campo e della pista di atletica con tecnologia a led. Durante la fase preparatoria del lavoro si era riscontrata la necessità di procedere a una verifica preliminare di stabilità delle torri faro, dal fusto in acciaio alla corona mobile, fino al gruppo funi interne, a causa della vetustà dei manufatti e della variazione di pesi conseguente alla prevista sostituzione dei fari con nuovi gruppi ottici, più ridotti e contenuti. Vista la situazione di degrado e la necessità di prevedere importanti interventi di manutenzione e collaudo sia sul fusto sia sulla corona mobile di tutte e quattro le torri, l’amministrazione comunale ha valutato più conveniente procedere alla totale sostituzione, per garantire una gestione più efficiente e vantaggiosa.