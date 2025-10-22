Stadio, iniziati i lavori per quasi 5 milioni

Sono iniziati ieri i lavori che riguardano lo stadio Comunale Lucio Mongardi. A comunicarlo, sui propri social, è il sindaco Baldini. L’impianto sportivo dedicato al calcio, nel cuore di Argenta, sta iniziando a prendere forma. Si tratta di un investimento importante, 4,6 milioni di euro, degli ultimi vent’anni per quanto riguarda l’impiantistica sportiva del Comune. Il sindaco Andrea Baldini si era dimostrato ottimista riguardo ai tempi, auspicando che l’impianto, tra due anni, fosse pronto per unire tutti gli sportivi argentani.

Argenta è senza stadio dal marzo 2018, dapprima che l’Argentana scivolasse in seconda categoria dall’eccellenza. La squadra granata si era trasferita nell’impianto del Via Napoli, oggi l’impianto è gestito dal Consandolo nel quale si allena e ci gioca. Inoltre, è stata creata una nuova realtà calcistica, l’Arzenta Football Club, squadra che milita in terza categoria. L’impianto perse l’agibilità per problemi di sicurezza. Fu approvato e finanziato dal Comune il progetto nel 2020, mentre la demolizione e ricostruzione è coperta dai fondi del Pnrr. "Una volta fatto il progetto – è la ricostruzione del primo cittadino – c’è stato l’incremento dei prezzi a seguito dell’impennata dei costi dell’edilizia. Siamo riusciti a trovare 1,1 milioni di euro in più del nuovo quadro economico grazie alla copertura garantita al ministero all’Economia e Finanza. Abbiamo rifatto la gara d’asta con il nuovo codice degli appalti, che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione in capo all’azienda aggiudicatrice. Con i 4,6 milioni stanziati, coperti in larga parte dal Pnrr e dal ministero, avverrà il rifacimento del terreno di gioco, simile allo stadio di Reggio Emilia in uso al Sassuolo, con prato in parte in erba e parte in erba sintetica; previsto anche il rifacimento del drenaggio. Inoltre una nuova illuminazione, tribuna da quattrocento posti a sedere (costruita dalla parte opposta all’attuale) e una copertura con base di cemento armato e copertura in legno, più elastica in caso di terremoto. Sarà realizzato pure un club house, vale a dire uno spazio ricreativo per tutti i partecipanti agli eventi calcistici. Nei lavori al nuovo stadio, si cercherà di migliorare la rete idrica e fognaria, essendo la zona di piazza Giovanni XXIII soggetta allagamenti. Lo stadio comunale, in memoria di Lucio Mongardi, ha rappresentato la cultura calcistica argentana. I lavori appena iniziati, dimostrano che lo stadio verrà riportato al centro del paese, come in passato.

Giovanni Tarlazzi