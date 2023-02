Stadio, la decisione slitta a marzo

Inchiesta sui lavori allo stadio Mazza: ancora attesa. L’udienza di ieri sembrava potesse essere quella ’buona’ per la decisione del giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli, ma non è andata così. E’ stato necessario un altro slittamento, questa volta al 31 marzo prossimo, quando, forse, dovrebbe esserci una decisione. L’ennesimo slittamento si è reso necessario da parte del gup a seguito di alcune, non sostanziali modifiche al capo di imputazione decise dal pubblico ministero che coordina l’inchiesta, Barbara Cavallo. Modifica che sostanzialmente – senza entrare nei tecnicismi – dovrebbe ’alleggerire’ la posizione di Fabrizio Chiogna ( collaudatore dei lavori di nuova costruzione della curca este dello stadio) perché dalla perizia depositata in sede di incidente probatorio, emergerebbe come lo stesso collaudatore possa essere stato ’tratto in inganno’ dalla relazione finale dei lavori. Modifica, anche qui non sostanziale, al capo B dell’imputazione.

Ieri, quindi, il giudice Migliorelli ha fissato la prossima udienza al 31 marzo, quando dovrebbe essercila discussione per otto dei nove imputati, considerando che verrà stralciata la posizione di Lucio Coccolo, perché ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. L’udienza di fine marzo sarà quindi per Giuseppe Tassi, Lorenzo Travagli, Giampaolo Lunardelli, Domenico Di Puorto, Adelino Sebastianutti, Claudio Di Sarno e Alessio Colombi. Nella precedente udienza del 20 dicembre, il perito Bernardino Chiaia aveva confermato le criticità della perizia: quattro giudicate non conformi alla normativa vigente, due ritenute invece a elevata incidenza sui criteri di sicurezza della struttura.