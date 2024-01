Stadio Mazza, il processo. In aula il ruolo della Gielle: "Azienda fantasma, mai operato in cantiere"

Si è incentrata prevalentemente sulla natura dei rapporti tra le varie aziende e, in particolare, sul ruolo della Gielle Srl – che formalmente era la subappaltatrice principale – e la TassiGroup, impresa titolare dell’appalto di adeguamento dello stadio Mazza di Ferrara, ricevuto dalla società Spal. In risposta alle domande del pm che ha coordinato le indagini, Barbara Cavallo, il tenente Messina della Guardia di finanza di Ferrara, ha ricostruito la rete di rapporti tra le aziende che hanno partecipato alla realizzazione delle opere. In aula. Ed è in questo frangente che è stato evidenziato come la Gielle, vera subappaltatrice di TassiGroup, in realtà lo sarebbe stata solo sulla carta e non operativamente, considerando che l’impresa con sede a Milano, fino al 2018, poco prima di firmare il contratto aveva come ragione sociale "la lavorazione del legno – ha sottolineato il finanziere – in particolare di sedie. Con un giro di affari che è passato dai quattro milioni di euro del 2016 a 700mila nel 2017 e zero nel 2018". Anno in cui c’è stata la ’svolta’: pochi giorni dopo la firma del contratto con Tassi per le opere di adeguamento dello stadio, l’oggetto sociale è stato modificato in ’lavorazione di strutture metalliche’. In realtà secondo quanto ricostruito in aula dal finanziere, dopo quella firma la Gielle sarebbe uscita del tutto di scena, sostituita di fatto dalla Pm Group, che operativamente ha eseguito i lavori ricevuti in subappalto dalla TassiGroup, ma a sua volta non comparendo in alcun documento ufficiale. Questo per quanto riguarda l’ufficialità e i documenti. Ma le fiamme gialle si sono occupate anche di spulciare il materiale informatico sequestrato nel corso delle indagini. Ricostruendo i vari contatti tra l’appaltatore, Tassi, e le altre aziende. Molte le mail che sono state scambiate tra PmGroup e Tassi, prima della firma del contratto ’ufficiale’ con la Gielle. Bozze di progetti, computi e anche la stesura del contratto di subappalto è passata da Tassi a PmGroup per un controllo. Ma la firma del documento ufficiale è avvenuta tra Tassi e Gielle.

L’inchiesta. Cinque gli imputati davanti al giudice Marco Peraro: Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto, Adelino Sebastianutti (in qualità di amministratori di fatto della Gielle Srl e della Pm Group) e Fabrizio Chiogna (collaudatore della curva est). Le contestazioni a carico degli imputati sono (a vario titolo) frode nelle pubbliche forniture e falso. Sotto la lente della procura sono finiti i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto tra la Spal 2013 (società concessionaria della gestione e dell’uso dello stadio comunale) e l’amministrazione, proprietaria dell’immobile. Sui lavori al Mazza si sono ben presto accesi i riflettori della guardia di finanza, puntati soprattutto sulla tribuna nord e sulla curva est. L’attività di indagine, lunga e complessa, portò a ben due sequestri di porzioni della struttura e a un complesso intervento per sanare alcune criticità riscontrate dai consulenti. Inizialmente gli imputati erano nove, ma il gup a fronte dei cinque rinvii a giudizio, a maggio ci sono infatti stati quattro tra proscioglimenti e assoluzioni.