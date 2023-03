Stadio Mongardi, i costi crescono "Ma il progetto si farà entro l’anno"

Doveva aprire il primo luglio il cantiere del nuovo stadio "Mongardi" di Argenta, invece slitterà di qualche mese, comunque entro il 2023. Soprattutto è stato ridimensionato il progetto iniziale, che prevedeva la demolizione dell’attuale tribuna e una nuova costruita ex novo dalla parte opposta, ma anche altre opere accessorie e la riqualificazione urbana dello spazio antistante lo stadio, con parcheggi e pista ciclabile. "Il cantiere non aprirà a inizio luglio – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Sauro Borea – dobbiamo ancora completare il progetto esecutivo e poi procedere con l’assegnazione dell’appalto. L’impianto sportivo, è bene sottolinearlo, si farà e con cantiere aperto entro il 2023. L’intervento sarà suddiviso in due stralci: nel primo la tribuna e il campo centrale, nel secondo la riqualificazione urbanistica". In un incontro con le società sportive argentane l’assessore allo Sport Giulia Cillani aveva evidenziato qualche settimana fa che la spesa è lievitata da 4 a 6 milioni, per l’incremento delle materie prime e dei costi di progettazione, di qui la decisione di un secondo stralcio in un periodo posteriore.

E’ bene ricapitolare la vicenda travagliata legata allo stadio. Dai primi mesi del 2018 l’Argentana è senza stadio, cioè da quando erano emersi problemi di staticità della tribuna del "Lucio Mongardi".

Da allora i granata hanno girato la provincia, prima adattandosi all’impianto di via Napoli e poi a Migliarino. L’amministrazione Baldini l’aveva candidato lo stadio ai fondi del Pnrr, poi effettivamente stanziati in 3,65 milioni (compreso un finanziamento minoritario per il campo sportivo di Traghetto), importo integrato fino a 4 milioni con ulteriori 357 mila euro. Il progetto fu presentato in pompa magna l’11 maggio dell’anno scorso in piazza Papa Giovanni XXIII, davanti allo stadio, presenti l’assessore provinciale al Bilancio Paolo Calvano, l’ex sindaco Antonio Fiorentini (candidato al Parlamento) e il team dei progettisti guidato dall’architetto argentano Michele Bondanelli, allievo dell’archistar Renzo Piano. In quell’occasione il sindaco Andrea Baldini disse con orgoglio che "il nuovo centro sportivo farà invidia a qualche cittadina; ci vorrà un anno per il bando e l’assegnazione, con l’utilizzo nella primavera 2026". Slittano al secondo stralcio gli altri due campi, quelli da sette e cinque giocatori, oltre a uno spazio sportivo urbano, con una pista ciclabile di collegamento dal centro cittadino fino ai campi di tennis e la piscina.

Franco Vanini