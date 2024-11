Stadio più green con le luci a led: "Dalla Regione oltre 300mila euro"

Non è mai stato così bello allenarsi e giocare in notturna allo stadio di Portomaggiore. Da ieri l’impianto ha le luci nuove grazie a un investimento della Regione di 330mila euro. Un restyling della illuminazione che gli atleti aspettavano da tempo. "Con l’accensione delle nuove luci allo stadio di Portomaggiore nella serata di ieri – spiega il sindaco Dario Bernardi –, si è completato l’intervento di sostituzione dei fari di illuminazione del campo principale con nuovi proiettori a Led". E ancora: "Quello sul campo principale – prosegue il primo cittadino – non è l’unico intervento del progetto complessivo di riqualificazione degli impianti di illuminazione sui centri sportivi più importanti di Portomaggiore: nelle scorse settimane era stato concluso lo stesso intervento, con installazione dei nuovi pali e fari Led, presso il centro sportivo ’Zardi’ adiacente alla piscina comunale. Anche qui l’intervento ha permesso di rinnovare impianti elettrici e proiettori sia sui campi da tennis che di quelli da calcetto e beach volley/tennis, che necessitavano da decenni di un ammodernamento, e consentiranno una migliore illuminazione e un risparmio energetico". L’amministrazione ha potuto contare su un contributo di viale Aldo Moro: " Un intervento complessivo da 330mila euro – rileva il sindaco Bernardi –, cofinanziato solo al 10% dal comune di Portomaggiore e per il 90% con un bando della Regione Emilia - Romagna sugli impianti sportivi. Intervento che si concluderà nelle prossime settimane con la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione per il campo a 9 nel centro di allenamento dello stadio".

Il primo cittadino è soddisfatto: "Questo è stato un progetto importante di ammodernamento dei nostri impianti sportivi che guarda anche al futuro, in termini di performance e risparmio energetico. Se lo accompagnamo al nuovo campo a 11 in sintetico presso lo Stadio, la cui realizzazione è in corso di ultimazione grazie al finanziamento Pnrr, e ai lavori alla piscina comunale, possiamo davvero dire di avere completamente rimodernato la dotazione sportiva del nostro Comune. In particolare lo stadio Bellini e relativo centro di allenamento diverranno uno dei centri per il calcio giovanile più attrezzati della Regione. Per il centro Zardi invece, oltre alla piscina totalmente riqualificata, consegneremo alla nuova gestione, con l’anno nuovo, anche campi illuminati meglio a minori costi"