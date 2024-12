Stadio, processo sui lavori. Assolti i cinque imputati. Il giudice: "Il fatto non sussiste"

Sei anni tra indagini e processo. Due sequestri di porzioni dello stadio Mazza e faldoni di consulenze per capire se nei lavori di adeguamento dell’impianto erano state commesse irregolarità tali da comprometterne la sicurezza e se queste avessero dei risvolti penali. Nella tarda mattina di ieri, il giudice Marco Peraro ha letto la sentenza di assoluzione per tutti e cinque gli imputati che erano finiti davanti al Tribunale di Ferrara per accuse che andavano dalla frode in pubbliche forniture fino alle false attestazioni.

Gli imputati. A finire davanti al giudice, nel 2022, Giuseppe Tassi, in qualità all’epoca di legale rappresentante della Tassi Group, l’impresa appaltatrice incaricata dei lavori dalla Spal 2013, che ha in gestione dal Comune di Ferrara lo stadio cittadino; Adelino Sebastianutti, in qualità di amministratore di fatto della Pm Group Srl, una delle imprese subappaltatrici e Domenico di Puorto, amministratore di fatto della Gielle Srl, altra impresa subappaltatrice. Per tutti e tre il giudice Peraro ha sentenziato l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Per loro, invece, la procura, pm Barbara Cavallo aveva chiesto la condanna a un anno e otto mesi per Tassi e Sebastianutti e due anni e due mesi per Di Puorto. Assoluzione anche per i collaudatori Lorenzo Travagli (il pm aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi di reclusione) e per Fabrizio Chiogna ( in questo caso anche il pm aveva chiesto l’assoluzione). Entrambi sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Si chiude così un processo complesso, molto tecnico, le cui indagini sono andate avanti a lungo per le consulenze tecniche che si sono susseguite e che hanno portato nelle estati del 2019 e del 2021 a due sequestri di parti dell’impianto.

Le reazioni. Alla lettura della sentenza, ieri poco dopo le 11, un sospiro di sollievo per tutti gli imputati e loro difensori, alcuni dei quali in realtà non hanno mai dubitato che l’esito finale potesse essere questo. "Adesso vediamo le motivazioni , mi sembra però che la formula che ha utilizzato il giudice per assolvere – ha commentato l’avvocato Paolo Loberti, codifensore di Tassi, con il collega Giulio Garuti – sia piuttosto dirimente. Siamo felici di ciò che è stata ottenuto. Che sia stata fatta giustizia e che sia emersa la verità durante il dibattimento e durante un processo che poteva essere terminato tanto tempo fa, se Pellegrino (consulente della Procura, ndr) si fosse allineato a tutte le osservazione ed eccezioni sollevate da tutti i periti delle parti, compreso il compianto professor Mola che fin da luglio 2019 aveva sostenuto che lo stadio non presentasse alcuna criticità sostanziale". "Ho fatto fatica a capire perché fossimo dentro a questo processo – ha commentato l’avvocato Emilio Verna, difensore di Sebastianutti – Ho sentito parlare di gran cose tecniche, ma a livello di imputazione tutti meravigliati e tutti convinti che si trattasse di un appalto privato". "Risultato che aspettavamo da tanto, ne eravamo contenti e fiduciosi è una sentenza che chiude una vicenda di anni – ha commentato l’avvocato Nicola Elmo, difensore di Di Puorto – che ha comportato dei gravissimi danni e ripercussioni per un imprenditore serio che ha sempre lavorato bene come Di Puorto, speriamo che venga riabilitato il suo nome, prima ancora della figura imprenditoriale. È arrivata una sentenza che chiude una vicenda lunga e travagliata".

"Soddisfatto dell’esito, ampiamente previsto – ha sottolineato l’avvocato Alberto Bova, difensore di Travagli – per come si era svolta l’istruttoria dibattimentale, bisogna comunque non riconoscere colpe o altro al pm che si è limitato a fare il proprio lavoro e a valutare un’ipotesi che è stata sviluppata e che è servita a maggior ragione a riconoscere l’estraneità ai fatti, tanto che il giudice ha ritenuto di non completare l’istruttoria perché era palese questa estraneità". "Siamo contenti e finalmente dopo anni questa vicenda è finita – commenta Vincenzo Bellitti, difensore di Chiogna – perché Fabrizio li ha vissuti veramente male, vedersi sulla stampa è stata una condanna, oggi siamo arrivati alla fine di questo processo, siamo stati sempre convinti che saremmo arrivati all’assoluzione. Ringraziamo il Tribunale che ha accolto la nostra linea. Fabrizio ne viene fuori a testa alta".