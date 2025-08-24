"Stagione balneare, bilancio tra luci e ombre"

E’ un bilancio con più ombre che luci quello che traccia sulla stagione balneare che sta per concludersi, Luca Callegarini, rappresentante di Confesercenti per i sette lidi comacchiesi. "Se abbiamo iniziato molto bene maggio e giugno, con quest’ultimo mese che ha registrato un più 10% – dice – in luglio c’è stato un brusco calo di quasi il 25%. Uscivo la sera per portare fuori i rifiuti al Lido di Spina e a luglio non c’era nessuno. Fortunatamente nella prima quindicina di giorni di agosto, se cento è il massimo che si poteva fare, quello è quanto realizzato dagli imprenditori, ma oltre non si poteva andare. Tuttavia è un dato che non può certamente compensare una stagione".

Reputa sterile e fuori luogo la polemica ferragostana sull’aumento dei prezzi di lettini e ombrelloni "poiché da almeno tre anni – sottolinea Callegarini – sono gli stessi, nonostante l’aumento delle spese, ma capisco che prendersela con l’anello più debole della catena sia la cosa più facile. La verità è che non ci sono abbastanza soldi nelle tasche degli italiani".

Sempre il rappresentante di Confesercenti sostiene che "nei nostri lidi abbiamo una media per due lettini e un ombrellone da 20 a 25 euro – prosegue –, che se paragonati ai prezzi delle Romagna sono decisamente inferiori. Amici della costa romagnola che stanno pagando con una stagione molto peggiore della nostra.

Noi ci salviamo ancora col turismo di prossimità, perché un ferrarese o residente in altri comuni più vicini al mare, se vede una giornata di sole prende l’auto e viene ai lidi, a differenza di quello che deve prenotare per una o due settimane. Purtroppo la nonna che portava i nipotini per un mese intero al mare è un ricordo e come tale rimane, e credo non potrà più tornare a vedersi sui nostri lidi".

Per Callegarini la ricetta è sia far arrivare più soldi in tasca agli italiani che fornire risposte chiare sul futuro degli stabilimenti balneari, sul tema di licenze e concessioni.

"Questa situazione di stallo che perdura da anni – conclude il rappresentante di Confesercenti – non può essere un buon viatico per coloro che vogliono investire e rendere sempre più attrattiva la propria struttura.

Infine non credo alle statistiche e a segni più se poi corrispondono ad incassi più bassi. Per l’operatore non hanno alcun senso, poiché con la propria impresa al mare deve poter ricavare un utile".

cla. casta.