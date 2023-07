Stagione balneare col contagocce "I turisti sono più attenti alle spese Calo del 30%: si salvano i weekend"

di Giulia Beneventi

"Nessuno di noi, qui in zona, ricorda una stagione così". A parlare è Umberto Fogli, gestore dello stabilimento Trinidad (Lido delle Nazioni). E il commento sugli ultimi mesi non è in positivo. "Facendo una stima, siamo a un 20-30% in meno rispetto all’anno scorso – prosegue –. Ci ha penalizzato già l’inizio della stagione, da maggio, dove di solito tra weekend e ponti ’fai cassetto’, come si suol dire".

Il maltempo però ha riservato amare sorprese, come s’è visto, soprattutto pensando a quanto calda è stata la stagione nel 2022. "In generale, anche dopo, abbiamo avuto una frequenza più scarsa – aggiunge Fogli –. Ora inizia a muoversi qualcosa, anche la sera vedi più gente in giro, ma quanto resta effettivamente di stagione? Venticinque giorni? Ormai quasi tre mesi sono già andati". In generale quindi, un periodo estivo "sottomedia – dice –. E penso che in buona parte sia dovuto all’incostanza delle condizioni meteo".

Le altre ragioni alla base di questo calo si possono quantomeno immaginare. "Tra il caro bollette che c’è stato e i tassi variabili del mutuo, credo che tante persone non abbiano più a disposizione quelle cifre, anche non esagerate, che avrebbero usato però per farsi una vacanza al mare" conclude Fogli. Adesso invece che si entra nel periodo più caldo in termini di affluenza, almeno sul calendario dovrebbe essere così, qualcosa appunto si muove. Ma si resta sempre concentrati sul sabato e la domenica.

"I weekend si salvano sicuramente – riferisce Roberto Luciani del Bagno Marfisa (Lido degli Estensi) –. Ma le prospettive, in generale, sono a rilento anche sul mese di agosto". "Il calo più grosso si vede durante la settimana – conferma Gianni Nonnato (gestore della Chalet del Mare a Lido delle Nazioni e presidente del consorzio Lido Nazioni) –. Per il prossimo mese abbiamo tre settimane di prenotazioni belle piene, a partire dal 6 di agosto. Attenzione però: ho detto piene, non da tutto esaurito".

Questa concentrazione sugli ultimi giorni della settimana rileva un altro dato, e cioè che a diminuire è anche la presenza di chi ha proprio la casa al mare, rispetto ai turisti ’da toccata e fuga’. "Credo anche che l’alluvione in Romagna non abbia aiutato, nel complesso, a farci una buona pubblicità in riviera, ma lì non è certo colpa dei gestori o dei cittadini – precisa Nonnato –. Più che altro, magari, ci sono persone che dopo quel disastro hanno grosse spese da affrontare e per forza devono rinunciare ad altro". "È tutto un circolo di conseguenze. Noi stessi ci troviamo nella condizione di dover alzare un po’ i prezzi, perché sono aumentati anche quelli dei nostri fornitori. Comunque – e conclude – i conti esatti si potranno fare solo alla fine della stagione".

"Dopo un anno così, con un aumento dei costi generalizzato, il potere economico delle persone non è più quello di prima – considera Nicola Spinabelli, presidente di Cesb (Consorzio stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina) –. E anche noi, con i costi delle concessioni demaniali saliti del 25%, i prezzi li dobbiamo ritoccare per forza. C’è chi prova a tenere duro, ma diventa difficile".