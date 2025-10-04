Stagione jazz dalle sette meraviglie. La prima nota i Musici di Guccini

I Musici di Francesco Guccini, Enzo Zirilli, Faraò e Zunino, Mario Rosini, Rossano Sportiello, Nico Gori, Gianni Cazzola e un premio speciale a Maurizio Fabrizio. È stato presentato ieri, all’Antica Trattoria Max, il cartellone ‘Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025’, organizzato dal Gruppo dei 10, che accompagnerà amanti del jazz, della cultura e della convivialità da domenica 12 ottobre a venerdì 26 dicembre. Sette gli appuntamenti della stagione – due in matinée e cinque serali –, dopo l’importante anteprima di questo weekend, al Festival Art’30 di Tresigallo, con i concerti di Alma Swing & Francesco Socal, Stephanie Trick & Paolo Alderighi e Tiger Dixie Band in march, che domani suonerà per le strade del paese.

"Le sette rappresentazioni in cartellone – afferma Massimo Cavalleretti, presidente del Gruppo dei 10 – si terranno tutte allo Spirito di Vigarano Mainarda, la nostra casa. Ringraziamo i titolari per la qualità che garantiscono. Gli standard rimarranno sempre alti e ci muoveremo non solo nella direzione del jazz, ma in tutte le direzioni". "In Italia si percepisce odio da tutte le parti. Il Gruppo dei 10, invece, si muove al contrario: alla Dostoevskij, la bellezza ci salverà. Vorrei crederci, ma non è facile. Noi reagiamo con la nostra originalità". In questo senso, il primo concerto della stagione sarà quello del 12 ottobre, si terrà in matinée ed è pensato per unire la platea in un sentimento esistenziale e poetico, grazie ai Musici di Francesco Guccini: un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana, suonate da chi ha contribuito a scrivere un repertorio senza tempo. Sul palco ci saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio "chitarra e voce" e le consegnava nelle loro sapienti mani...). A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso. Dopo il concerto, poi, con la proiezione di alcuni spezzoni cinematografici, verrà presentato il libro "Inseguendo il cinema che spacca i cuori" (Faust Edizioni 2025, per la collana di Cinema "Buio in sala") di Gabriele Caveduri.

Quindi, dopo i successivi concerti degli Zirobop di Enzo Zirilli (24 ottobre) e di Massimo Faraò e Aldo Zunino (7 novembre), si passerà alla serata simbolo del Gruppo dei 10, fissata per venerdì 28 novembre, quando verrà conferito il premio Tutte le Direzioni, che per l’edizione 2025 andrà a Maurizio Fabrizio, uno dei più grandi compositori e arrangiatori della musica italiana, che ha all’attivo brani scritti per Renato Zero, Mia Martini, Al Bano, Giorgia, Mina, Antonello Venditti e non solo. A seguire, saliranno sul palco Mario Rosini (voce e pianoforte), Marcello Sutera (basso elettrico), Fabio Nobile (batteria). Si proseguirà la stagione con uno dei monumenti del jazz moderno, Rossano Sportiello (5 dicembre) e con l’eclettica formazione dei Nico Gori Young Lions (12 dicembre). Titolo della proposta è Blue Roar. Infine, l’ultimo concerto della stagione si terrà ancora una volta in matinée, venerdì 26 dicembre – Santo Stefano, con il Gianni Cazzola Classic Trio. Per prenotazioni: 0532 436122.