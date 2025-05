Stagione salva, ai lidi musica non stop . Il Consiglio di Stato rimanda a settembre

"La stagione è salva", esultano gli stabilimenti balneari dei sette lidi. Ieri è arrivata la decisione del consiglio di Stato, sentenza che in pratica concede di fare musica sulle spiagge non stop fino al 18 settembre, quando il tribunale di Roma si pronuncerà nel merito. Note, ritmi e bollicine sulla nostra costa fino alle ore piccole. E se gli operatori balneari esultano, così non è per il Barracuda, l’unica discoteca dei sette lidi che esce sconfitta da questo lungo braccio di ferro. Era stata proprio la discoteca a chiedere al Tar di pronunciarsi, limitando l’orario alle 23,30 dei concerti in spiaggia ed anche il loro numero. Il tribunale regionale alcuni mesi fa aveva accolto le ragioni della discoteca, ma ora il consiglio di Stato concedendo la sospensiva ne ferma in pratica l’applicazione. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, intorno alle 15, dall’avvocato Giuliano Onorati, che difende lo stabilimento Malua, numerosi titolari di attività balneari di tutti i lidi, alcuni consorzi. Dalla loro parte anche il Comune di Comacchio che con il suo regolamento ha concesso una deroga a favore proprio dei bagni. "Il consiglio di Stato ha dato la sospensiva fissando la discussione nel merito per il 18 settembre". Un bel risultato per i clienti che Onorati difende. "Così possiamo finalmente lavorare tranquilli, sono stati fatti ingenti investimenti, gli appuntamenti, i concerti, gli spettacoli per tutta la stagione sono stati programmati da tempo. Ritengo che il consiglio di Stato abbia tenuto conto di tutto questo, del danno che avrebbe provocato lo stop alla musica alle 23,30 ad un intero settore", le parole di Gianni Nonnato, rappresentante dei Consorzi dei Lidi, presidente consorzio Nazioni, titolare dello stabilimento balneare Chalet del mare. Una pausa, è visibilmente soddisfatto. "Tra l’altro erano in gioco 600 posti di lavoro, il turismo sui lidi. E’ chiaro che spegnere la musica ci avrebbe trasformato in bagni di serie ‘b’ rispetto alla vicina Romagna. I flussi di visitatori ne avrebbero risentito in modo negativo". Il Barracuda, rappresentato dall’avvocato Domenico Lavermicocca, aveva portato a casa un primo punto, con il pronunciamento a loro favore del Tar. Ma il consiglio di Stato non ha potuto non prendere in considerazione i pesanti effetti che lo stop alle note e al numero di eventi avrebbe causato ad un intero settore. Se ne parla adesso il 18 settembre quando, forse, la sentenza di merito chiarirà una volta per tutte musica, orari e quanti concerti si possono fare nei tre mesi della stagione estiva nei sette lidi. Una parola definitiva, che in fondo si augurano un po’ tutti.