Stalker della porta accanto. Tormenta la vicina per mesi. Scatta il divieto di avvicinarsi

Bussava alla porta del suo appartamento nel centro di Ferrara a tutte le ore del giorno e della notte. All’inizio sembrava un corteggiatore forse un po’ troppo insistente, poi però si è rivelato un uomo aggressivo che adesso, dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria, non potrà avvicinarsi a più di 100 metri dalla sua ormai ex vicina di casa che lo ha denunciato per stalking. La vicenda inizia con l’arrivo della donna nel condominio. L’uomo comincia quasi subito a tormentarla. Prima con innocue, ancorché decisamente insistenti richieste di incontri a due a cui lei aveva sempre risposto con garbati ‘no’, poi con bigliettini e lettere contenenti commenti a dir poco espliciti.

Ma prima di arrivare a cambiare la sua vita per il comportamento di lui, la vicina aveva cercato di arginare il suo comportamento da sola, come si fa con un corteggiatore che non molla. Ma non c’era stato nulla da fare, a niente erano serviti i ’no’ agli inviti a cena, così come a niente era servito il suo rifiuto di contatto sui social. Al punto da provocare nella povera vicina un perdurante stato di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità. A questo punto, la donna non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto alla polizia di stato.

I successivi approfondimenti e le testimonianze raccolte dalla squadra mobile hanno permesso di giungere ad un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato, evidenziando le reiterate condotte moleste che lo stesso avrebbe posto in essere, lasciando numerosi biglietti indirizzati alla donna, tanto da rendere necessarie plurime richieste di intervento delle forze dell’ordine. Alla fine, la squadra mobile della Questura di Ferrara ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna emessa dal gip del Tribunale di Ferrara, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dello stalker.

Matteo Radogna