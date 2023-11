Incubo stalker, insegnante pedinata per mesi: "È ovunque, non vivo serena"

Ferrara, 29 novembre 2023 – Mesi e mesi di pedinamenti. A casa, al lavoro, al supermercato. Ovunque e a qualsiasi ora. Un incubo dal quale nemmeno un ammonimento del questore era riuscito a far emergere la protagonista di questa vicenda. Un inferno che la donna – un’insegnante residente in un Comune del territorio – ha raccontato davanti al giudice nell’ambito del processo per stalking scaturito dalle sue denunce.

Imputato è un ottantenne residente nello stesso paese della presunta vittima. Il caso è approdato in aula ieri mattina, davanti al giudice Carlotta Franceschetti e al pubblico ministero onorario Tiziana Antonini. Ad alternarsi sono stati diversi testimoni, ma la deposizione più pregnante è stata quella della persona offesa, che ha ricostruito nei dettagli le condotte che vengono contestate all’imputato. "Ho difficoltà a dormire, crisi d’ansia, non vivo più serenamente – ha detto dal banco dei testimoni –. Convivo con una minaccia. In un caso mi ha addirittura detto che a lui l’ammonimento del questore non faceva nulla".

Le contestazioni che vengono mosse all’imputato fanno riferimento a episodi avvenuti dal settembre 2020 alla fine del 2022. Si parla principalmente di pedinamenti. In un’occasione l’insegnante ha raccontato di esserselo trovato nel giardino che costeggia la scuola, mentre era insieme ai suoi alunni. "Ho subito chiamato i carabinieri – ha riferito al giudice –. È stata una cosa orribile, pensavo che potesse succedere qualcosa e nel mentre dovevo rassicurare i bambini. Dopo quell’episodio sono rimasta a casa dal lavoro qualche giorno, comportamento che non è da me. Ormai le colleghe e le bidelle non mi lasciano mai sola e mi avvisano sempre quando lo vedono in giro".

Ma questo è solo uno dei tanti episodi. La docente parla anche di appostamenti sulla strada "in attesa che io passassi con la macchina" e di un inseguimento sulla via del ritorno dal lavoro, con l’imputato che "si era attaccato dietro e mi lampeggiava. Anche in quel caso ho chiamato i carabinieri".

La testimonianza passa poi all’autunno del 2022, quando l’insegnante ha detto di avere temuto per l’incolumità di suo figlio. "Doveva andare dagli amici – spiega – e a un tratto mi ha chiamato dicendomi che lui lo seguiva e che quasi lo aveva fatto uscire di strada". In un episodio si sarebbe addirittura verificato un alterco con il coinvolgimento del marito della donna, "che è stato spintonato".

Diversa la versione della difesa dell’imputato, che smentisce ogni tipo di pedinamento parlando di "incontri casuali nel contesto di un paese piccolo".

Il caso tornerà in aula il 7 maggio per gli ultimi testimoni e la discussione.