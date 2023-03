Stalker insegue la sua ex, ora non può uscire la sera

COMACCHIO

Ha continuato a perseguitare la propria ex fidanzata, nonostante fosse stato sottoposto al divieto di avvicinamento. Per questa ragione, il Tribunale di Ferrara ha deciso di aggravare la misura nei confronti di un 40enne comacchiese che, ora, dovrà osservare non solo l’obbligo di dimora nel comune di Comacchio, ma anche il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 7 del mattino di ogni giorno. Era dall’inverno dello scorso anno che l’uomo perseguitava l’ex fidanzata. Una situazione che aveva richiesto numerosi interventi da parte dei carabinieri delle stazioni di Comacchio e Porto Garibaldi e aveva portato la donna a presentare denunce per atti persecutori e lesioni personali. A seguito di ciò, nel gennaio scorso, l’uomo era stato sottoposto alla misura restrittiva del divieto di avvicinamento ai luoghi che venivano frequentati dall’ex fidanzata. Ma, nonostante questa restrizione che doveva osservare, l’uomo non si è arreso e ha proseguito nei suoi intenti.

Infatti, lo scorso 19 febbraio in occasione di una festa di carnevale, il quarantenne ha cercato di nuovo e trovato la donna per intimidirla. Quanto accaduto, ha indotto gli uomini dell’Arma a segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria, chiedendo che venisse adottata una misura cautelare nei riguardi del presunto stalker. Il Tribunale di Ferrara ha accolto la segnalazione e ha ritenuto di dover aggravare la misura nei confronti del 40enne. Oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, come detto, gli è stato anche imposto l’obbligo di dimora nel comune di Comacchio e anche il divieto di uscire dalla propria casa dalle 22 alle 7 del mattino di ogni giorno.

Questo allo scopo di impedire ulteriori contatti tra l’uomo e l’ex fidanzata. Come ricordato dai carabinieri, i ‘codici rossi’ rappresentano sempre una delle principali problematiche della provincia e l’Arma estense è sempre in prima linea sia nella prevenzione attraverso gli incontri nelle scuole, sia nel contrasto e repressione, laddove i reati vengano posti in essere o, come in questo caso, portati ad ulteriori conseguenze o perpetuati nel tempo. L’attenzione su questo fronte è, dunque, sempre alta. Importante anche l’attività di sensibilizzazione, soprattutto verso le giovani generazioni riguardo un tema che, purtroppo, continua essere di stringente attualità anche nel territorio ferrarese.

Valerio Franzoni