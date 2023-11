Stalker nei guai. Tappezza il paese di volantini contro la ex

Per mesi aveva tappezzato il paese in cui viveva e alcune località limitrofe con volantini offensivi nei confronti della ex fidanzata. Un incubo per la giovane vittima, che sempre più spesso si ritrovava davanti agli occhi quei fogli dai contenuti infamanti senza riuscire in alcun modo a interromperne la diffusione. Fino a quando, esasperata, non ha sporto denuncia, facendo finire nei guai quel ragazzo che non era riuscito ad accettare la rottura del loro rapporto. Sono i contorni della vicenda che ha avuto come teatro un paese del territorio e che, nei giorni scorsi, è arrivato a un primo punto di svolta grazie all’attività dei militari dell’Arma. A seguito della denuncia della ragazza la procura aveva infatti aperto un’inchiesta per stalking. Sotto i riflettori degli inquirenti era finito l’ex compagno di lei, in odore di essere il responsabile della diffusione di quei volantini offensivi e riconducibili alla malcapitata. La conferma dei sospetti è arrivata nelle scorse ore, a seguito di un accertamento eseguito dai carabinieri.

Una perquisizione informatica condotta con l’aiuto di un consulente ha infatti permesso di ritrovare il materiale ‘incriminato’, principalmente volantini con annunci a sfondo erotico e indirizzi o indicazioni tali da ricondurre alla denunciante. Il giovane è ora indagato per stalking. Le indagini sulla delicata vicenda sono ancora in corso, con lo scopo di ricostruire i dettagli dell’accaduto e raccogliere ogni elemento utile a corroborare quanto raccontato dalla vittima.

Un caso per certi aspetti simile, ma qualificato con un altro titolo di reato (il revenge porn, che persegue chi, a scopo di vendetta, diffonde materiale a sfondo sessuale), accadde qualche tempo fa in un altro Comune della provincia. In quel caso era stata una coppia (l’ex compagno della vittima e l’attuale fidanzata di lui) a diffondere immagini hard della malcapitata, una donna di 42 anni. I due finirono davanti al giudice. Nel marzo del 2022 hanno definito la loro posizione risarcendo la persona offesa al fine di ottenere la remissione della querela ed evitare così una condanna.

f. m.