Stalker viola il divieto di avvicinare i genitori, i militari lo arrestano

Nel febbraio 2024 era stato denunciato dai propri famigliari per le continue minacce che gli inviava. In quel periodo l’uomo, cinquantunenne originario di Ferrara, era residente in Inghilterra e, per mesi, aveva tempestato i propri genitori ed altri parenti con numerose email dove li minacciava di morte. Nei suoi confronti, il Tribunale di Ferrara, aveva emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Provvedimento che era stato notificato all’uomo dai carabinieri della Stazione di Corso Giovecca qualche settimana fa quando lo stesso, una volta espulso dalle autorità britanniche, aveva fatto rientro in Italia.

Nella serata dell’altro ieri, l’uomo ha però violato il divieto. Alle 21 circa infatti, il padre lo ha notato sostare sotto l’abitazione di famiglia ed ha contattato il 112. Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia della stazione di Corso Giovecca che ha bloccato l’uomo traendolo in arresto. Lo stesso, su disposizione del pubblico ministero, è stato successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. Ieri mattina è stato convalidato l’arresto e l’uomo è stato rimesso in libertà.

Il 51enne, del resto, è conosciuto anche per avere inviato mail a indirizzi di giornali e istituzionali – il Governo, il cerimoniale di Stato addirittura – dove sosteneva che la figlia di Giorgia Meloni fosse stata procreata con un furto di Dna. E-mail nelle quali si definiva "perseguitato" dalla premier, alla quale attribuiva comportamenti completamente inventati, come quello, invero bizzarro, di lasciare gli escrementi del cane davanti a un job center frequentato dal 51enne nel Regno Unito. E dove veniva spesso insultata. In alcune di esse sosteneva che la piccola Ginevra, figlia di Meloni e del giornalista e conduttore televisivo Andrea Giambruno, fosse in realtà sua figlia, avuta dalla leader di Fratelli d’Italia tramite il furto del suo Dna.

Le attenzioni dell’uomo, inoltre, avevano soprattutto come obiettivo i familiari raggiunti da messaggi minatori. Per anni il 51enne, laureato in ingegneria, ha vissuto in Inghilterra lavorando come postino, poi, a causa dei suoi comportamenti, è stato rimpatriato in Italia.