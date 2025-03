Stalkerizzava l’ex compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Ferrara, 4 marzo 2025 – Un intervento preventivo che ha sventato un tentativo di comportamenti persecutori. La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo che stalkerizzava la sua ex compagna. In particolare il provvedimento è stato emesso dal giudice di Ferrara in quanto la donna aveva sporto formale querela, visto che nel corso degli ultimi periodi era stata oggetto di atti persecutori.

Il fermo e l’applicazione del braccialetto elettronico

Lo stalker, quindi, è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile di Ferrara nella propria abitazione. All’uomo gli è stato notificato il provvedimento che gli impedisce di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna (abitazione, palestra, luogo di lavoro e altri) e di tenere una distanza da lei di almeno 500 metri. Inoltre, gli è stato applicato il braccialetto elettronico. Questo utilizza la tecnologia gps per controllare in tempo reale la posizione di chi lo indossa. Se si avvicina alla vittima il dispositivo lancia un allarme alla centrale della Questura, un secondo segnale arriva invece sul dispositivo dato alla vittima sul quale è installata un’App per monitorare gli spostamenti dello stalker.

I ‘numeri’ dei controlli a Ferrara

Attualmente la Sala Operativa della Questura gestisce 11 dispositivi di questa tipologia. Nel 2024, la Sala Operativa ha gestito un totale di 6.170 chiamate di cui 1.705 sfociate in interventi di Polizia Giudiziaria (conclusi con arresti, denunce) e 388 di Soccorso Pubblico, tra le restanti 4.077 vi sono anche gli interventi per gli Alert del braccialetto elettronico.

Tre fogli di via

Nella giornata odierna il Questore ha emesso due fogli di via, per la durata di anni tre, a carico di due giovani residenti fuori città, autori di un furto nel parcheggio di un centro commerciale cittadino e un terzo foglio di via, sempre per la durata di anni tre, nei confronti di una persona arrestata per truffa ai danni di un anziano.