Stalking al bar, gli indagati: "Siamo noi le vere vittime"

"Le vere vittime siamo noi". Hanno parlato entrambi davanti al gip Silvia Marini gli indagati (35 anni lei e 32 lui) per stalking e lesioni ai danni della titolare di un locale confinante con l’abitazione della coppia. Per i due, nei giorni scorsi, era stata disposta la misura dell’obbligo di firma. Ieri mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Entrambi (difesi dall’avvocato Giampaolo Remondi) hanno risposto alle domande del giudice fornendo la propria versione dei fatti. Una ricostruzione che ribalterebbe quanto emerso dalle indagini a seguito delle denunce della barista. Hanno respinto le accuse, dicendo anzi di essere loro nel mirino di atteggiamenti prevaricatori da parte della denunciante. Nel contempo sono state prodotte querele che dovrebbero dimostrare la versione degli indagati. Al termine dell’interrogatorio, il legale ha chiesto la revoca della misura, istanza sulla quale il gip si è riservato. La vicenda al centro dell’inchiesta prende le mosse nel novembre del 2022 per poi proseguire, secondo le accuse, in un crescendo di episodi sempre più inquietanti, fino all’inizio di quest’anno. Da una parte c’è la coppia finita sotto indagine. Dall’altra la proprietaria di un bar alla periferia nord della città.

I comportamenti denunciati sono i più svariati. Si va dalle percosse alle minacce di morte fino ad atteggiamenti di disturbo sia dell’attività che dei clienti (veicoli parcheggiati davanti al magazzino del bar per impedirne l’accesso, la sosta vicino al locale col motore accesso per infastidire i clienti con i gas di scarico e le chiamate pretestuose alle forze dell’ordine). A corredo, una lunga serie di insulti, anche a sfondo sessuale. Sono oltre venti gli episodi finiti al vaglio della procura. Si parte, come accennato, nel novembre de 2022 con il furgone del 32enne lasciato in moto davanti al bar. Alla richiesta di spegnere il motore per non ‘affumicare’ gli avventori, la barista si vede rispondere a suon di insulti. Scena simile verso la fine dell’anno, con il veicolo che blocca l’ingresso del magazzino e la 35enne che minaccia l’esercente e il figlio, in quel momento al suo fianco, con parole pesanti ("Stai attenta che spezzo le gambe a tuo figlio"). Gli insulti proseguono e arrivano a colpire anche clienti del bar e familiari della titolare, con ulteriori minacce di morte e di "spezzare le gambe". Non sono poi mancati i danneggiamenti. Alle vessazioni finora elencate in un paio di occasioni si sarebbero aggiunte anche le percosse.

f. m.