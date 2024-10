Stalking alla ex, chiesta la scarcerazione

LIDO DI POMPOSA

Ha spiegato la sua versione davanti al giudice per le indagini preliminari, Silvia Marini. Ieri il 55enne accusato di stalking nei confronti della ex compagna, ha raccontato la sua versione dei fatti. Rispondendo alle domande del giudice, per ricostruire le accuse che gli vengono lanciate dalla ex compagna, per gli atteggiamenti avuti nei suoi confronti da maggio a settembre scorsi, quando la relazione era già conclusa. Al termine dell’interrogatorio, l’uomo è stato trasferito di nuovo in carcere, in attesa della decisione del gip Marini sulla richiesta di scarcerazione – o in subordine gli arresti domiciliari – che ha presentato il suo legale, l’avvocato Bernardo Gentile. Istanza su cui il giudice si è riservata di decidere.

L’indagine per atti persecutori, che andavano dalle continue telefonate, oppure messaggi per farle capire che lui non voleva interrompere la relazione, era già stata aperta e coordinata dal pubblico ministero Andrea Maggioni, quando il 25 settembre il 55enne ha avuto la ’brillante’ idea di prendere mannaia, bisturi e una bottiglia di acido muriatico e presentarsi davanti casa di un uomo, urlandogli di scendere in strada "Vieni giù, che ti ammazzo", avrebbe gridato. Situazione che non è degenerata per l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, che sono arrivati giusto in tempo per impedire al 55enne di scavalcare la recinzione e tentare di entrare in casa di colui che era stato preso di mira. Episodio che lo ha fatto finire in manette. Una volta tornato in libertà. con il solo obbligo di dimora, a Lido di Pomposa, per l’uomo qualche giorno dopo sono scattate di nuovo le manette per l’accusa di stalking.

La sua ex, infatti, l’aveva denunciato per il i comportamenti tenuti dopo la fine della loro relazione. Denuncia cui però non era seguita alcuna misura cautelare. Custodia cautelare che è arrivata qualche giorno dopo, proprio nell’ambito del procedimento per stalking che era stato aperto in precedenza. Probabilmente, ma si tratta di una ipotesi, il comportamento tenuto quando è uscito di casa armato di mannaia e bisturi, ha fatto riflettere anche sulle precedenti minacce che l’uomo aveva rivolto alla sua compagna. Probabile che la riserva sulla richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato Gentile slitta a oggi o domani.

cri.ru.