Stalking alla ex compagna. Le porta i pasticcini e poi la picchia: arrestato

Botte alla ex sul posto di lavoro, arrestato nuovamente un quarantatreenne centese dai Carabinieri della Stazione di Cento, per atti persecutori e lesioni aggravate. Un episodio che lo ha visto in manette dopo che lui aveva deciso di portare i pasticcini alla donna, dicendole a scherno, di voler festeggiare con lei l’imminente arresto che poi, per il degenerare della situazione, è arrivato dopo pochi minuti. La loro storia era finita da tempo e, probabilmente, erano rimasti in piedi interessi economici legati a un’attività imprenditoriale tra i due ex conviventi. A quanto si apprende, questo verosimilmente è alla base di una serie di dispetti, comportamenti prevaricatori, insulti e minacce che l’uomo, da anni, ha posto in essere nei confronti della ex fidanzata. Tali atteggiamenti erano culminati, già nel 2022, con l’arresto del quarantatreenne nei confronti del quale, sulla base delle indagini svolte dalla dai carabinieri di Cento, il giudice del Tribunale di Ferrara aveva emesso un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia.

Terminata la detenzione, per un po’ i comportamenti prevaricatori dell’uomo erano cessati, per poi però riprendere con molestie, ancora insulti, minacce e danneggiamenti a macchinari ed utensili dell’impresa della donna. Questo, fino al 30 aprile scorso quando lui si è presentato presso la ditta della ex con in mano dei pasticcini, a suo dire per festeggiare il suo imminente arresto a causa delle ripetute denunce sporte nei suoi confronti dalla ex. Ha poi posato sul tavolo i dolci e ha assunto il solito atteggiamento prepotente, chiedendo alla donna insistentemente di fare delle telefonate e saldare alcuni debiti correlati all’attività lavorativa. La donna ha cercato di tranquillizzarlo ma la conversazione, alla presenza di alcuni dipendenti, è subito degenerata in una vera e propria aggressione fisica con lui che l’ha colpita facendola cadere e sbattere la testa sul pavimento. L’intervento degli operai in difesa della vittima e l’immediato arrivo dei carabinieri della Radiomobile di Cento sul posto hanno evitato che la situazione potesse avere epiloghi peggiori. La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Cento dove sono state riscontrate le violenze subite, giudicate guaribili in trenta giorni. I carabinieri hanno quindi condotto l’uomo presso gli uffici della Stazione Cento dove, terminati gli accertamenti, è stato tratto in arresto e poi accompagnato alla casa circondariale di Ferrara, in quanto presunto responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Ieri mattino l’arresto è stato convalidato.