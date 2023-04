Stalking, perseguita la collega di Ferrara: "Grassa e avvelenatrice di cani", condannato

Ferrara, 30 aprile 2023 – Doveva essere una normale collaborazione tra esperti cinofili. In realtà, quel rapporto professionale fondato sulla comune passione per i cani si è trasformato in un’incubo. La protagonista della vicenda, una 44enne ferrarese, è piombata in un vortice di insulti e atti persecutori scatenato dall’ex ‘collega’ e culminato in due denunce e altrettanti processi.

L’uomo, un altoatesino di 47 anni, è stato condannato per ben due volte, per una pena complessiva di tre anni e mezzo di reclusione. La prima sentenza è del luglio del 2022 (un anno e mezzo in abbreviata), la seconda è di pochi giorni fa (altri due anni).

I fatti al centro dei processi si sono consumati tra il 2018 e il 2020. La 44enne, educatrice e consulente cinofila, sposata con una figlia, si trasferisce in Trentino Alto Adige per questioni di lavoro. Lì conosce il futuro imputato, anche lui impiegato nello stesso settore. Lui le propone di collaborare a un’attività di vendita di cibo per cani e lei accetta. Inizialmente i rapporti di lavoro sono sereni, ma a un certo punto le cose cambiano radicalmente.

La 44enne si accorge di alcuni aspetti del carattere del collega che non conosceva. Nascono alcuni litigi, che danno il via a un tunnel dal quale sembra non esserci uscita. Tutto comincia sui social, con insulti sia di carattere personale che volti a screditare professionalmente la malcapitata. Attraverso diversi profili Facebook, il 47 enne bersaglia la ex collega con frasi del tipo "Balena", "Fallita", "Avvelenatrice di cani" e tanto altro. Ma non è tutto. Le offese e i comportamenti inquietanti si verificano anche quando i due si incontrano dal vivo.

Nel dicembre del 2020, secondo le accuse, l’uomo si ferma davanti al luogo di lavoro della 44enne e, dopo averle sputato addosso, prende a insultarla con fasi pesanti ("Sei una m., grassa, fai schifo"). Nel settembre 2020, sempre stando all’impianto accusatorio, l’uomo finge di buttarsi sotto l’auto della donna. Più o meno nello stesso periodo, incrociandola in macchina, invade la corsia di marcia della ferrarese per poi rientrare all’ultimo. Una serie di episodi che, nel corso del tempo, ha causato nella donna uno stato d’ansia tale da spingerla a vivere nella paura e a cambiare le proprie abitudini, facendosi venire a prendere al lavoro dal marito e modificando i propri orari.

Le denunce della donna, si diceva, sono sfociate in due distinti processi. Oltre alle pene detentive, l’imputato (oggetto in passato di due ammonimenti da parte del questore di Bolzano) è stato condannato anche dodicimila euro complessivi di provvisionale. "Siamo soddisfatti del risultato conseguito – ha commentato l’avvocato Vittorio Zappaterra, difensore della 44enne –. La sentenza rende giustizia, ma non restituisce del tutto la serenità alla persona offesa che temeva per la propria incolumità e per quella della figlia. Si auspica che tali sentenze siano un monito per il futuro e un deterrente per altri soggetti che volessero commettere reati di questo tipo".