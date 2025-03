Stalking sull’ex. Perizia psichiatrica

Stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagno, disposta una perizia psichiatrica. Si tratta di un nuovo sviluppo in merito alle accuse alle quali deve rispondere Amanda Guidi, la giovane già condannata in Appello a 14 anni e otto mesi per l’omicidio del figlioletto Karim Toumi. Ora il tribunale ha disposto una perizia (il 28 il conferimento dell’incarico) per capire se fosse in grado d’intendere e volere al momento dei reati commessi sull’ex compagno. I nuovi guai per Amanda Guidi erano iniziati l’estate scorsa, quando fu arrestata con l’attuale fidanzato per aver perseguitato e malmenato l’uomo con il quale aveva avuto una relazione.