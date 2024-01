"Stalle, non alzo bandiera bianca"

Negli ultimi dieci anni è scomparsa una stalla su cinque (20%) sotto i colpi delle follie del clima, dei bassi prezzi pagati agli allevatori e della crescita esponenziale degli animali selvatici. E’ la fotografia tracciata da ‘La Fattoria Italia a rischio crack’, rapporto diffuso dalla Coldiretti e dall’Associazione Italiana Allevatori (Aia) sulla base di dati dell’Anagrafe nazionale zootecnica in occasione di Sant’Antonio Abate, il patrono degli animali. In piazza San Pietro, a Roma per la benedizione, c’erano le razze più rare e curiose di mucche, asini, pecore, capre, galline e conigli.

Va davvero così male?

"La situazione è tragica", rispone Gianfranco Tomasoni, 61 anni, allevatore di bovini da sempre. Come per anni ha fatto il padre. Viene da Brescia Tomasoni, terra di gente pratica. L’imprenditore, che fa parte della Cia (Confederazione italiana agricoltori) è sbarcato nella nostra provincia. Possiede tre stalle a Portomaggiore e una a Migliaro (a Brescia possiede due allevamenti). Il figlio Roberto studia per diventare veterinario. La figlia Valentina quando può ancora l’aiuta.

Negli ultimi dieci anni è scomparsa una stalla su cinque, perché?

"I costi di produzione aumentano in maniera esponenziale, il prezzo del gasolio non è calato per niente. L’Europa poi si invente delle leggi e disposizioni che alla fine sono un capestro per questo settore"

Quali disposizioni?

"Un esempio, l’obbligo di fare la rotazione dei terreni anche per gli allevatori. Così magari io sono obbligato a non piantare grano e me lo devo andare a compare all’estero, a prezzi proibitivi. Lo stesso discorso vale anche per il foraggio. La stalla fa parte di un circuito virtuoso, quello che si produce viene consumato. Questi paletti burocratici spezzano la catena della sostenibilità, la rotazione dei terreni non va bene per il nostro settore"

Lei comunque non si arrende, le stalle le compra. In pochi anni ha comprato tre stalle, 1800 capi, 300 ettari dove coltiva tutto quello che serve alle sue mucche.

"Arrendermi? No, di certo. Stiamo andando avanti, in questo momento stiamo facendo i lavori nell’ultima stalla che abbiamo acquistatio proprio a Portomaggiore. Non basta infatti comprare le strutture, vanno anche messe a norma, sistemate. Noi investiamo, crediamo ancora nel settore. Qui ci sono 40 anni di lavoro, abbiamo sia mucche da latte che da carne. Che alleviamo sempre con un occhio alla qualità"

La manodopera, un altro tasto dolente

"Meglio non parlarne"

Parliamone

"E’ un’impresa trovare dipendenti e se li trovi magari ti lasciano dalla mattina alla sera. Non c’è un italiano nemmeno a pagarlo oro. I miei dipendenti sono tutti stranieri, indiani, pakistani, del Senegal. Bravi ragazzi con tanta voglia di lavorare, tanto di cappello. Ci sono alcuni colleghi che davanti alle difficoltà di trovare personale hanno fatto ricorso in maniera sempre più massiccia ai robot, alle macchine. Per la mungitura, per tante altre incombenze. Senza macchine e computer ormai non vai da nessuna parte. Qui è tutto 4.0, una filiera che dalla mungitura arriva fino al bancone del negozio".