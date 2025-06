Stamattina a Pomposa esposti prodotti biologici

Stamattina appuntamento a Pomposa nello spiazzo adiacente il bar ristorante "La Cueva" con la proposta mensile dei prodotti biologici e naturali locali, a chilometri zero, ma anche espressioni di riciclo e arte. Dalle 9 alle 13 ci saranno sei espositori che proporranno frutta, verdura e vino, farine e chicchi, canapa, olio e pasta, miele, biocosmesi e per finire spazio al riciclo e arte. Lo scopo è quello di far conoscere e promuovere la biodiversità come stile di vita, attraverso buone pratiche e relazioni, la ricerca e il consumo di prodotti naturali che premino gli agricoltori. L’appuntamento verrà riproposto due domeniche al mese fino a fine settembre. Tutte proposte utili ad un futuro migliore per noi e per le nuove generazioni.