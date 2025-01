Stamattina ad Ambrogio l’ultimo saluto a Gianni Scalambra

Nella chiesa parrocchiale di Ambrogio, questa mattina alle 10, verrà reso l’ultimo saluto a Gianni Scalambra (nella foto). Il settantacinquenne, originario di Migliarino, ma da tempo residente nel Copparese, era rimasto vittima di un drammatico incidente lo scorso 3 gennaio, tra via Palmirano e via Cesare Battisti nel territorio di Gualdo. Gianni Scalambra assieme alla moglie, a bordo del loro Fiat Qubo, stavano facendo rientro a casa dopo una viaggio.

E in una serata caratterizzata da una fittissima nebbia, Scalambra, forse rendendosi conto di avere imboccato la strada sbagliata probabilmente a causa della scarsa visibilità, all’incontro tra le via Palmirano e Cesare Battisti ha ingranato la retromarcia. E nel compiere la manovra, l’auto è terminata in un fossato a bordo strada.

La macchina dei soccorsi si era mossa rapidamente, ma per il settantacinquenne purtroppo non c’era più nulla da fare. Mentre la moglie è stata portata all’ospedale di Cona.

Una tragedia che ha colpito e sconvolto profondamente quanti conoscevano Gianni Scalambra, che in questi giorni hanno espresso cordoglio e vicinanza ai parenti per la gravissima perdita. Scalambra lascia la moglie Giamara, la figlia Monica, la nipote Martina, il genero Simone e i parenti tutti.

È a tutti loro che oggi i presenti alle esequie si stringeranno in un sentito abbraccio per l’ultimo saluto.

v. f.