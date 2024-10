"Stanchi di vivere queste situazioni"

Domenico Del Conte, in sedia a rotelle in quanto tetraplegico, si muove su più piani della casa con l’ausilio di una pedana elevatrice, che va dal garage fino al piano primo della zona letto. I pesanti allagamenti su via Santa Margherita hanno danneggiato anche il motore della pedana elevatrice: "Per questo motivo sono rimasto bloccato in camera da letto e non riuscivo a scendere per alcuni giorni, fin quando non è stato sistemato il guasto. Abbiamo avuto danni per quasi dieci mila euro. Una situazione impossibile, il rischio è che si danneggi sempre la pedana elevatrice". Poi aggiunge: "L’acqua oltre entrare nei garage fino a quasi un metro, ha allegato anche l’auto impedendomi così di poter andare fuori. I danni sono stati tutte le volte consistenti. Siamo stanchi di vivere sempre con questa ansia ogni volta che piove".