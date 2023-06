Stand della Pro Loco, musica e luna park Che la fiera cominci

Il territorio ostellatese continua a essere animato da eventi estivi che si susseguono uno dopo l’altro. E nel capoluogo è giunto il tempo della fiera dei santi Pietro e Paolo. Dal 29 giugno al 2 luglio, ci saranno tante opportunità per divertirsi e mettere in vetrina le eccellenze della zona. L’evento, sostenuto e patrocinato dal Comune, è come sempre curato dagli instancabili volontari della Pro Loco, oggi capitanati dal nuovo presidente, Alessandro Tebaldi. Nelle piazze Repubblica e Bassani ogni sera giù il gettone del divertimento con il luna park, poi aperitivi fieristici nei bar "Mattino", "80" e "Street"; inoltre sarà sempre garantita l’apertura dello stand "I pinzìn della Pro Loco", mondato a pochi metri dal palco dedicato agli spettacoli, nella piazza del municipio. Giovedì – festa del patrono – dopo la messa delle 20 avrà il via lo spettacolo di ballo a cura di Stefan dell’Asd Easy Dance Team. Nel mezzo la consegna di un importante riconoscimento alla Protezione Civile ostellatese, da parte dell’amministrazione comunale, per l’impegno profuso.