Stand, musica e intrattenimento in centro

CENTO

Tornano i ‘Sabati del Guercino’ che nelle giornate del 10, 17 e 24 maggio, vedranno uniti vino, attività commerciali, circa 29, assaggi gastronomici, intrattenimento musicale, laboratori e aree bambini per la terza edizione. "Continuiamo la nostra politica degli eventi nella città, per rivitalizzare e rivalorizzazione il centro storico aggregando persone intorno a begli eventi – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi – Il secondo motivo per cui sono molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro che stiamo facendo è di lavorare insieme alla nostra comunità, con le associazioni di categoria e commercianti. Iniziative che miglioriamo di anno in anno per renderle più attrattive e che ci permettono anche di parlare della nostra città al di fuori in un marketing territoriale che stiamo mettendo in campo".

Poi la parola all’assessore al commercio. "Giorni in cui ci saranno i sabati del Guercino, la notte dei musei e il mercatino francese – dice Filippo Taddia – I sabati del Guercino è un marchio nato due anni fa e rientrano nel nostro progetti di branding. I sabati del Guercino sono un evento che ha una sua originalità, portando cantine da fuori e, caso unico nel contesto, si fanno lavorare anche i pubblici esercizi della città. Quest’anno, novità che testeremo, ci saranno 4 cantine nel percorso dei token (gettoni) che inseriremo all’interno di attività e cioè la gioielleria Tassinari, Shangri-La, Bottega Di Gion e in Pinacoteca cercando di rendere il tutto più itinerante".

Si potranno acquistare infatti dei token online sul sito Fashion Eventi a un prezzo ribassato di 12 euro o in loco a 15 euro, e per chi spenderà 50 euro nelle attività aderenti riconoscibili da vetrofania ci sarà in regalo la bottiglia griffata dell’evento. "Il programma completo dei tre sabati è disponibile in 3 Qr code. Ci saranno musica, laboratori, la Pinacoteca e San Lorenzo coinvolti e mentre il 10 e il 17 l’orario sarà dalle 16 alle 21, il 24 si comincia a far festa già dalla mattina, per un sabato del Guercino all day long. Ci saranno anche le experience, utili e importanti soprattutto per chi viene da fuori centro, che potranno comprare dei pacchetti che oltre alle degustazioni comprendono visite guidate alla pinacoteca o laboratori, attività collaterali con la possibilità non solo di degustare ma anche di vedere le bellezze che la città offre. Ad intervenire, anche Alessandra Scotti di Feshion Eventi, che ha spiegato che l’evento si articola in diverse macro aree tematiche: i Calici del Guercino con la degustazione itinerante; la musica con ogni sabato dedicato a un decennio musicale (anni ‘50-‘60, ‘70-‘80, ‘90-2000); arte e cultura, con laboratori e attività per bambini nella Pinacoteca, inclusa una caccia al tesoro; le experience ma anche iniziative per famiglie e bambini tra ‘Trottorellando in via Cremonino. Per la divulgazione dell’evento, ci si è affidati ad inflluencer che arriveranno in città.