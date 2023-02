Stangata in bolletta, maglia nera in regione Tra luce e gas bruciati 3.207 euro a famiglia

di Mario Bovenzi

Oltre 1.800 euro bruciati per pagare il gas; quasi 1.400 euro in fumo per la bolletta della luce. E’ stato per le famiglie ferraresi un 2022 da dimenticare. La nostra provincia, a livello regionale, conquista così un amaro record. E’ prima in Emilia Romagna per la bolletta del gas. Ed è ancora in testa alla classifica se si guarda alla spesa complessiva che nelle case hanno dovuto sostenere per entrambe le voci, illuminazione e riscaldamento. Nel 2022, tra luce e gas, gli abitanti di Ferrara hanno messo a budget ben 3.207 euro, vale a dire il 76% in più rispetto a quanto speso nel 2021. Una stangata che diventa ancora più cocente se si guarda alle percentuali, al salto dal 2021 al 2022. Si è speso il 108% in più per l’elettricità e l’aumento è stato del 57% per il gas. A Ferrara il consumo medio a famiglia è stato di 1.416 metri cubi di gas. Tutte le altre province seguono. Parma (1.748 euro, 1.367 metri cubi), Reggio Emilia (1.721 euro, 1.346), Modena (1.682 euro, 1.315) e Piacenza, dove il costo della bolletta del gas è stato di 1.649 euro (1.289). Valori inferiori alla media regionale per Ravenna (1.600 euro, 1.251), Rimini (1.596 euro, 1.248) e Bologna. Chiude la classifica Forlì-Cesena, dove sono stati messi a budget per il gas 1.531 euro. L’analisi, realizzata da Facile.it, riguarda le famiglie residenti in Emilia-Romagna con contratto di fornitura nel mercato tutelato. L’unica speranza alla quale le famiglie si aggrappano è il calo del prezzo della materia prima registrato all’inizio 2023.

Una speranza reale?

"Ce lo auguriamo tutti. Quello che possiamo invece affermare con certezza è che bussano nei nostri uffici famiglie che hanno smesso di pagare l’affitto per riuscire a sborsare le cifre delle bollette della luce e del gas", dice Roberto Zapparoli, presidente di Federconsumatori.

Insomma, se un calo ci sarà per qualcuno rischia di arrivare un po’ troppo tardi

"Stiamo denunciando da mesi la gravità della situazione che viviamo. Per la bolletta del gas, sempre per restare alla cronaca e a quello che vediamo dal nostro osservatorio, ci sono sempre più famiglie che chiedono di poter pagare a rate la cifra proprio perché non hanno soldi, non ce la fanno a sostenere la spesa. E a volte nemmeno così riescono a salvarsi dal distacco dell’utenza"

Come vi state muovendo?

"Quello che stiamo facendo da tempo, suggeriamo con forza ai consumatori di guardare bene ai loro contratti sia per la luce che per il gas"

C’è il rischio di avere sorprese?

"Sorprese molto amare, sul mercato libero ci sono stati rincari fortissimi. I consumatori devono contrattare le tariffe"

Hanno un margine per risparmiare?

"Sì, possono chiedere di tornare al mercato tutelato, stabilire con esattezza i criteri per la fornituta del gas e della luce"

Gli aumenti, sono stati così consistenti?

"Parliamo di rincari che sono stati più del doppio per alcune famiglie. Persone anziane, in situazioni di grande fragilità si sono trovate a fronteggiare spese per loro molto ingenti. Parliamo, per fare un esempio, di inquilini di appartamenti dell’Acer"

La decisione di non pagare l’affitto, morosità che si aggiunge a morosità

"Una decisione che fa capire quanto sia drammatica la situazione che stanno vivendo numerose famiglie che vivono nella nostra città e in provincia. Siamo davanti ad un emergenza sociale determinata dall’aumento vertiginoso delle bollette".