"Stanno svuotando l'ospedale di Cento: cosa aspettiamo a mobilitarci?"

CENTO

Un punto sul quale il Comitato dei cittadini in soccorso al pronto soccorso di Cento, punta molto e da tempo, è l’unione di tutti perché l’ospedale centese non subisca modifiche tali da non dare risposta al territorio. "E’ una battaglia nella quale dobbiamo essere tutti uniti – ha sottolineato il portavoce Marco Gallerani anche all’ultimo incontro pubblico davanti al pronto soccorso – per questo lancio un appello a scendere in campo anche a sindacati, rsu e lavoratori dell’ospedale perché Cento non può essere svuotata ma, al contrario, deve diventare strategica. Noi siamo qui con la speranza di poter avere una struttura ancor a servizio dei cittadini, a dire che non ci stiamo allo svuotamento e spero sia così anche per l’amministrazione comunale, il consiglio comunale, la commissione, i lavoratori, i sindacati e le rsu all’interno dell’ospedale che difendono il lavoro e la struttura. Cosa deve succedere perché ci sia una mobilitazione in difesa di questa struttura?". E qualche dito inizia ad essere puntato. "Ciò che non è più tollerabile è anche il silenzio del sindaco che invece aveva fatto promesse e prese di posizione: o non è stato fatto nulla o non ha portato a risultati – tuona – ed è intollerabile che i cittadini siano informati dei depotenziamenti solo a fatto compiuto. Abbiamo un assessore alla sanità, Mario Pedaci, che lavora in struttura e che non ha mai fatto dichiarazioni. Solo una e inerente solo al problema del parcheggio. Mai una presa di posizione. Anche la neo commissione comunale in difesa dell’ospedale, costituita il 22 maggio con presidente Marco Pettazzoni, si è riunita solo una volta, con l’unico incontro il 1° giugno, giorno infelice per le ferie che ha visto l’assenza delle opposizioni e non ci risultano altri contatti. Quanto vuole aspettare ancora Pettazzoni per una nuova convocazione e svolgere il ruolo per cui è stata creata la commissione? Fatti gravi che comunichiamo noi alla città". E infine. "Deve finire anche lo scaricabarile che le varie parti politiche stanno facendo l’una all’altra. Sono stanziati 7.5 milioni di euro per i muri di un ospedale che però dentro si sta svuotando. Ora serve la mobilitazione di tutti".

l.g.