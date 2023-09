"Stanziati ventimila euro per aiutare cento famiglie"

"Nei giorni scorsi il Comune di Terre del Reno ha liquidato i contributi ai soggetti beneficiari nell’ambito del Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro, in particolare per quanto riguarda l’aiuto alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi". A dare la notizia è il vicesindaco Filippo Marvelli. "Abbiamo aderito all’inizio dell’anno 2023 a questo Progetto sociale regionale – afferma – che, attraverso la preziosa collaborazione con il Comune di Cento, capofila del Distretto Ovest, ha portato al Comune, nelle scorse settimane, una somma complessiva di 24.754 euro, con la quale andiamo a soddisfare ben 100 domande di contributo. Si tratta di famiglie del nostro territorio, con figli tra i 3 ed i 13 anni, che riceveranno a breve, cioè in tempi rapidissimi, un aiuto economico, molto prezioso soprattutto in questo frangente storico, quale rimborso delle spese sostenute per i Centro Estivi nel periodo estivo appena concluso". Tanta, la soddisfazione. "Continueremo su questa strada – conclude - e, con fondi nostri o di Enti regionali e statali, sicuramente sosterremo il tessuto sociale del nostro territorio, soprattutto per l’ambito dell’infanzia e della fragilità". La qualità della vita passa anche attraverso le misure di contrasto alla povertà messe in campo dalle amministrazioni comunali. Soprattutto in un periodo in cui il costo della vita è lievitato erodendo i risparmi di una vita delle famiglie. Dalla spesa al carburante, i costi sono aumentati in modo sorprendente in questi ultimi anni.

Laura Guerra