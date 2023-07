’Star Fashion’, torna la moda sui Trepponti

Nella splendida cornice dei Trepponti di Comacchio torna l’appuntamento con ‘Star Fashion – Premio Laguna’, in programma il 5 agosto dalle 21.15. Sfilate di moda, momenti di spettacolo e intrattenimento saranno gli ingredienti dell’evento curato dalla stilista Patty Farinelli con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Comacchio. Sono state la stessa stilista, assieme alla vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi, ad illustrare ieri l’appuntamento con l’alta moda nella città lagunare, in cui la stilista proporrà le nuove collezioni, e che quest’anno sarà arricchito da un importante momento. Questa edizione proporrà, infatti, un’inedita sinergia con il mondo del ‘film fashion’ attribuita al film ‘Beyond’ del regista italo-americano Rossano B. Maniscalchi, ieri tra i protagonisti della conferenza stampa. Le riprese del trailer del film hanno appreso avvio lo scorso ottobre a Comacchio, con modelle che indossavano creazioni appositamente realizzate dalla stilista Patty Farinelli. Ad anticipare la première di ‘Beyond’ sarà un collegamento live con gli Stati Uniti con il critico cinematografico e direttore dell’International Film Festival La Jolla (una delle più importanti e conosciute rassegne cinematografiche al mondo) Fred Sweet.

La vice sindaco Tomasi, oltre a rimarcare il piacere da parte del Comune per la compartecipazione a ‘Star Fashion’, ha sottolineato come il momento dedicato alla première del film permetterà "a Comacchio e alle sue unicità di avere un palcoscenico oltreoceano di grande rilievo, varcando i confini europei". E ha ringraziato il regista Maniscalchi per aver creato "una meravigliosa opera d’arte" che è stata girata in larga parte nella suggestiva città lagunare. Patty Farinelli non ha nascosto l’emozione per la serata che avrà luogo il 5 agosto, con un evento "che è cresciuto nel tempo, con una ‘chicca’ in questa edizione rappresentata dal momento cinematografico". Rossano B. Maniscalchi ha raccontato il complesso lavoro che ha accompagnato le riprese, e non ha nascosto di essersi letteralmente innamorato di Comacchio, delle sue peculiarità e atmosfere. Il ‘cammino’ verso lo ‘Star Fashion’ comincerà già oggi alle 19 con l’inaugurazione della mostra temporanea degli scatti più emozionanti del film, esposti all’interno del soppalco della Calata della Manifattura dei Marinati; in esposizione anche un’opera dell’artista ungherese Lilian Kovacs, ospite speciale a Comacchio. La mostra sarà visitabile sino al 28 agosto (tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). L’evento è sostenuto, tra gli altri, anche da Ascom.

Valerio Franzoni