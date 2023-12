Star Italia, parla Striscia: "Solo accuse infondate. Avremo giustizia in aula"

"Da giorni esponenti di Star Italia affermano di avere subito gravi scorrettezze da parte di Striscia la notizia. Si tratta di accuse gravi e infondate, che Striscia ha già respinto al mittente e che contengono numerose inesattezze, come quando equiparano il decreto di sequestro a una ‘sentenza’ o affermano che Striscia avrebbe fatto ‘opposizioni’ tardive, e palesi falsità, come quando accusano Max Laudadio di avere fatto irruzione negli uffici di Star Italia, quando è stata la stessa Star Italia a videoregistrare il contenuto dell’intervista rilasciata all’inviato di Striscia la notizia, manipolandone pure i contenuti a proprio uso e consumo". A intervenire sulla vicenda delle puntate del tg satirico di Mediaset di cui la procura ha disposto il sequestro, stavolta è proprio la stessa trasmissione. L’intervento arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Sara Cavallari, della direzione contabile di Star Italia. Ed è anche sulle sue parole che si sofferma la replica di Striscia. Cavallari, scrivono dal tg satirico, "lamenta violazioni della sua privacy, quando era stata lei stessa sui propri canali social a ostentare pubblicamente uno stile di vita lussuoso e appariscente, su cui Striscia si è limitata a rivolgere il suo consueto sguardo umoristico". I portavoce della trasmissione televisiva concludono indicando quelle dichiarazioni come "esternazioni offensive di un’azienda su cui Striscia la notizia aveva ricevuto, ovviamente prima dei servizi di Laudadio, numerosissime segnalazioni di clienti insoddisfatti, raccogliendo anche svariati elementi di perplessità poi confluiti nei servizi. La verità – concludono – non si accerta con i sequestri, che sono provvedimenti adottati in assenza di contraddittorio. Striscia confida di ottenere piena giustizia all’esito di un processo che deve ancora iniziare".