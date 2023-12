Star Italia si difende da ’Striscia’: "Forte campagna mediatica negativa. Il nostro lavoro messo a dura prova"

LIDO DI SPINA

Non hanno mai negato di avere avuto dei ritardi nella consegna di alcuni lavori, come è accaduto alla stragrande maggioranza delle imprese italiane, soprattutto dopo l’esplosione dei vari bonus edilizi. Ma certo non potevano assolutamente accettare di essere additati come "azienda fantasma" o passare per truffatori, come Star Italia, con sede legale a Milano e operativa a Lido di Spina è stata dipinta nelle numerose puntate, una decina circa, andate in onda da dicembre 2022 a maggio 2023 nell’ambito della trasmissione Striscia la notizia, su Canale 5. Per questo si sono mossi con varie querele –assistiti dall’avvocato Fabio Anselmo – nei confronti della notissima trasmissione Mediaset. Querele che hanno portato all’inchiesta aperta dalla procura di Ferrara, con un fascicolo coordinato dal pm Ciro Alberto Savino per diffamazione a mezzo stampa. Con indagati l’autore Antonio Ricci e uno degli inviati, Max Laudadio. E altri potranno esserci in futuro, considerando che sono state denunciate anche decine di persone (sicuramente più di venti) che sono state intervistate nel corso delle puntate, le quali hanno gettato addosso ’fango’ sull’impresa che si occupa prevalentemente di rifacimento di bagni. Vertici dell’azienda che sono stati anche accusati di essersi intascati i soldi degli anticipi e poi averli "portati all’estero". Un mare di fango che ha causato enormi problemi a Star Italia. Mesi di accuse che hanno portato gli amministratori a decidere di difendersi. E a chiedere un risarcimento danni di 178 milioni di euro.

"Star Italia SpA è un’azienda composta da persone serie e oneste che si sono sempre impegnate dando il massimo nel loro lavoro – precisa Sara Cavallari, cfo e portavoce di Star Italia –. Qualsiasi problematica avuta con i nostri clienti è sempre stata affrontata con serietà e responsabilità. Il nostro operato, tuttavia, è stato messo a dura prova dalla campagna mediatica di Striscia la Notizia, che ha turbato il flusso del nostro lavoro e degli interventi necessari alla completa soddisfazione dei nostri clienti. Questo ha generato una problematica al di fuori del nostro controllo in un clima di infamia, bloccando il nostro operato e causando proprio ai nostri clienti i danni maggiori. Contiamo che i provvedimenti e il corso della giustizia ristabiliscano la realtà dei fatti, non lasciando ombra di dubbio sulla nostra integrità. Contingentemente continuiamo il nostro lavoro, faticosamente ma con determinazione, costanza e umiltà". Star Italia è una tra le principali aziende di ristrutturazioni di bagni – ora impegnata ad espandersi anche nella green economy e con un’attenzione particolare all’impiego di donne – che proprio nel periodo delle trasmissioni andate in onda, stava affrontando il trasferimento di sede. Nuova sede che l’inviato di Striscia non "ha mai voluto visitare, benché invitato da uno degli amministratori", come si legge anche nell’ultimo dispositivo di sequestro di sette puntate andate in onda con servizi sull’impresa di Lido di Spina, disposto dal gip Carlo Negri, dopo le due sequestrate a luglio scorso e una decima tolta dal sito direttamente dalla produzione. Lo stesso gip nel provvedimento di sequestro delle puntate ha sottolineato che si è trattato di "diffusione di informazioni non veritiere e non supportate da un adeguato esame giuridico e fiscale, che ha finito per ledere la reputazione della ditta, essendo stato veicolato un messaggio dissuasivo all’intrattenere rapporti con Star Italia".

Cristina Rufini