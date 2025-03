Star di Onlyfans e Mondo Cam Girls evade il Fisco per 110mila euro

Ferrara, 7 marzo 2025 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ferrara ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una nota digital content creator per adulti della provincia estense, operante sui siti Onlyfans e Mondo Cam Girls.

I militari del Gruppo Ferrara, a seguito della consultazione delle banche dati in uso al Corpo e dei social di comune utilizzo, hanno individuato e sottoposto a controllo la professionista rilevando che, negli anni dal 2018 al 2023, non ha dichiarato compensi quantificati in oltre 110mila euro.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che i proventi derivavano dal pagamento, da parte degli utenti, di abbonamenti e singoli contenuti digitali (quali video e/o foto) precaricati sui citati siti per adulti o da show eseguiti a favore di singoli soggetti che interagivano direttamente con la content creator.

Il controllo ha interessato anche la posizione del coniuge che la coadiuvava nelle attività ed ha permesso di ricostruire ulteriori redditi, percepiti da altre fonti diverse dell’attività professionale svolta della moglie, non dichiarati dallo stesso e quantificati in circa 50mila euro.

Al termine dell’ispezione la professionista è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate anche per l’applicazione di una specifica imposta (pari al 25% sul reddito complessivo) prevista a carico di chi produce materiale per adulti anche in formato multimediale.

L’attività portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ferrara conferma l’impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di evasione fiscale commessa sul territorio provinciale anche da particolari categorie di contribuenti (quali gli influencer e produttori di contenuti multimediali) in grado di generare rilevanti guadagni.