Start up per giovani imprenditori. Il Comune è protagonista attivo

Il Comune di Poggio Renatico è protagonista del nuovo programma di formazione e progettazione imprenditoriale “Follow Startup”, rivolto ai giovani team del territorio ferrarese e inaugurato nei giorni scorsi al Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi di Ferrara. L’iniziativa, che vede Poggio Renatico come partner attivo insieme al Comune di Ferrara, a Open Lab Srl e alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, rappresenta un’opportunità unica per avvicinare l’innovazione al tessuto economico e sociale locale. Dei 16 team selezionati, che hanno presentato idee che spaziano dalle piattaforme digitali per ridurre le code nei supermercati alle soluzioni di intelligenza artificiale per la scrittura collaborativa, fino a progetti di dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione e iniziative di interazione tra giovani e anziani, uno degli incontri sarà ospitato proprio a Poggio Renatico. Sarà l’occasione per portare l’energia e la creatività delle nuove imprese direttamente a contatto con la comunità e le realtà produttive del territorio. Il percorso prevede 9 appuntamenti divulgativi tra settembre e ottobre, 20 ore di workshop pratici tra novembre e dicembre e un supporto personalizzato per validare e sviluppare i modelli di business. Il cammino si concluderà il 18 dicembre con il Demo Day, quando i progetti saranno presentati a investitori, esperti e rappresentanti dell’ecosistema imprenditoriale. A completare l’esperienza sarà il viaggio di formazione in Silicon Valley previsto per febbraio 2026, con incontri con aziende tech e startup internazionali.