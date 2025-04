“Con la startup WeMaMy aiuto le mamme a reinserirsi nel mondo del lavoro”

Ferrara, 7 aprile 2025 – La storia di Francesca Casalino bisogna scriverla con l’inchiostro rosa. Perché lei, poco più che trentenne e con due figli, ha deciso che essere mamma non doveva più essere un limite per il lavoro. Bensì un’opportunità. E proprio con questo cambio di paradigma nella testa e nel cuore che lei, originaria di Napoli, residente a Vicenza, ha deciso di avviare la sua start-up a Ferrara. Si chiama WeMaMy ed è un’azienda che, dal gennaio di quest’anno, si occupa e preoccupa di gestire i servizi legati ai cittadini in modo efficiente ed efficace aumentandone la qualità. A misura di mamma. Oggi, Francesca sarà premiata a Montecitorio perché il suo progetto è stato selezionato fra le 300 star-up più innovative a livello nazionale e non solo.

Casalino, prima di arrivare a WeMaMy, una curiosità: cosa l’ha spinta ad insediare la sua azienda proprio a Ferrara?

“Sembrerà strano dirlo, ma in questa città e nel territorio più in generale ho trovato un’accoglienza davvero insolita. Forse perché il progetto, che si pone come obiettivo quello di fornire una prospettiva alle mamme che, a seguito della gravidanza, si trovano in difficoltà sul piano del reinserimento lavorativo è particolarmente significativo. Sta di fatto che tra città e provincia, abbiamo trovato davvero un terreno molto fertile per il nostro progetto”.

Come nasce questa start-up?

“Oggi tra il taglio dei costi, pensionamenti e nuove esigenze nascono sfide importanti per la pubblica amministrazione e le multiutility, i poli tecnologici, le università, i musei e i laboratori aperti che purtroppo grazie alla tecnologia e alla comunicazione sono sempre sotto l’occhio vigile e critico del cittadino. Da qui l’idea innovativa di una realtà privata, che si insedia assumendo direttamente nel territorio e gestisce in modo camaleontico diverse esigenze legate ad attività di back office e di contatto con il pubblico”.

Concretamente, cosa offrite alle pubbliche amministrazioni?

“WeMaMy offre servizi tecnici e consulenziali a supporto delle Pa e delle multiutility, fornendo prestazioni professionali altamente specializzate. Tali servizi vengono erogati senza instaurare rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche. Affidarsi a noi consente alle amministrazioni di avvalersi di competenze specialistiche senza incrementare il numero di unità di personale, garantendo così efficienza operativa e conformità normativa”.

Nel ferrarese, in quali territori operate?

“Siamo approdati nel ferrarese grazie al presidente di Clara, Annibale Cavallari che avendo ascoltato un mio intervento a un convegno, ha deciso di credere e investire nel nostro progetto. Per il momento siamo attivi su Cento, Fiscaglia e Poggio Renatico ma l’obiettivo è espanderci sempre di più, anche perché al momento siamo riusciti ad assumere sei mamme ma entro la fine dell’anno il mio personale obiettivo è quello di arrivare alle dieci unità”.

In termini di allargamento del progetto, state pensando anche di estendere le opportunità di WeMaMy anche oltre il perimetro delle mamme?

“Sì, il mio intendimento è quello di far diventare la mia azienda inclusiva e attenta alle fragilità sotto tutti i punti di vista. Stiamo infatti studiando un percorso ad hoc per offrire opportunità lavorative alle persone portatrici di handicap”.