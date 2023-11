Stasera al Torrione c’è Mark Guiliana

Stasera il Torrione ospiterà il poliedrico Mark Guiliana che salirà sul palco del Jazz Club accompagnato da Jason Rigby al sax tenore, David Cook al pianoforte e Alan Hampton al contrabbasso. Guiliana è una figura riconosciuta in vari ambiti, dal jazz, al rock, all’elettronica, con il suo ultimo lavoro torna ad una dimensione più acustica raggiungendo la maturità artistica. Con il suo ultimo progetto intitolato “The Sound of Listening”, Mark Guiliana si esprime attraverso una dimensione più acustica, distinguendosi per sincerità ed espressività. “The Sound of Listening” rappresenta il culmine della sua maturità artistica. Appuntamento alle 21.15 al Torrione.