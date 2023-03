Stasera alla Rivana ’Liberi di cadere’ di Fernando Muraca

Stasera alle ore 20,30 presso la sala mensa della Rivana (via Gaetano Pesci 261 – entrata da via Wagner), verrà presentato il libro ’Liberi di cadere, liberi di volare’ (edizione Città Nuova). Sarà presente l’autore e regista Fernando Muraca, con alcune testimonianze di Viale K e di un’assistente sociale del Uepe di Bologna (Ufficio esecuzioni penali esterne del Tribunale di Sorveglianza). Regista, documentarista, attore, sceneggiatore e autore di teatro, Muraca partecipa a numerose produzioni televisive (“Il commissario Rex”, “Don Matteo 8 e 10”) e cinematografiche (“La terra dei santi”). Dopo la laurea nel 1992 in storia del cinema presso l’università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua attività come regista e autore di teatro.