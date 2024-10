Stasera atmosfere jazz al Torrione con il duo Morelenbaum e Bosco

Sul palco del Jazz Club ci dà appuntamento stasera alle 21.30 João Bosco, voce e chitarra, accompagnato da Jaques Morelenbaum al violoncello. I due musicisti hanno lavorato con grandi nomi della musica popolare brasiliana e condividono il palco in quest’occasione per un concerto che promette di combinare jazz e samba, fra composizioni originali alternate a pietre miliari della migliore tradizione musicale brasiliana. Il tutto avverrà attraverso un intimo dialogo tra la voce di Bosco, le corde della sua chitarra e quelle del violocello di Morelembaum, a cui si devono anche i preziosi arrangiamenti. Promosso dall’Associazione Culturale Jazz Club Ferrara e patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’Endas Emilia-Romagna, dalla Regione e dal Comune, l’iniziativa rientra nel progetto di più ampio respiro ’Ferrara in Jazz 2024 – 2025’, oggi alla sua 26ª Edizione, la cui prima parte è iniziata lo scorso 3 ottobre e terminerà il 22 dicembre.

João Bosco e Jaques Morelenbaum hanno lavorato con tutti i più grandi e celebri nomi della musica popular brasileira, mettendo a disposizione il loro personale contributo in qualità di esperti compositori, performer e arrangiatori. João Bosco in patria è un eroe nazionale: in oltre quarant’anni di carriera ha inciso numerosi album epocali, le cui composizioni sono state eseguite anche da mostri sacri come Elis Regina, Chico Buarque e Maria Bethania. Il collega musicista Jaques Morelembaum, parallelamente, ha lavorato in qualità di violoncellista e arrangiatore, con esiti sempre straordinari e acclamati, accanto a figure come Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso e Gilberto Gil.