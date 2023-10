Stasera la presentazione di ’Le due Potenze’ di del Vasto

Lanza del Vasto, che ha fondato le Comunità dell’Arca nel secolo scorso dopo aver incontrato Gandhi e vissuto nel suo ashram, è un filosofo, scrittore e mistico cristiano che ha elaborato e sperimentato per tutta la vita metodi di convivenza non violenta. Questa sera alle 20,30 nella Cascina Santa Caterina, in Stradone del Gallo 2, lungo la via Sgarbata, verrà presentato uno dei sui testi più importanti: ’Le due Potenze’. Saranno presenti Maria Albanese e Enzo Sanfilippo, responsabili italiani della Comunità dell’Arca. Introduce l’incontro Elena Buccoliero del Movimento Nonviolento. Nel libro, "il tema della guerra è affrontato da un punto di vista preciso: quello della posizione dei cristiani e della Chiesa rispetto alle armi e al loro uso. La Chiesa, pur nata da un messaggio di nonviolenza radicale, ha talvolta mantenuto un rapporto ambiguo con la violenza e la guerra. Nel nome di una guerra giusta si è continuato a benedire i cannoni, e i discepoli di Cristo hanno continuato a massacrarsi. È mancata la pratica della nonviolenza attiva, proposta e vissuta da Gandhi come forma di azione politica, attuata in modo non solo personale, ma collettivo".