Stasera lo spettacolo di Max Angioni

Stasera alle 21, Max Angioni arriva alla Baltur Arena di Cento con il suo nuovo spettacolo "Anche meno!". Organizzato dalla Fondazione Teatro Borgatti di Cento, è questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale del giovane comico che, anche questa volta, non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano. Protagonista in ’Anche meno’, un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa.