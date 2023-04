Stasera torna in scena la compagnia dialettale ’Strapaes’ a teatro

Dopo lo straordinario successo del debutto di sabato, torna in scena stasera, giovedì e sabato la Compagnia dialettale Strapaes, al Teatro Comunale di Bosco Mesola, con un testo di Camillo Vittici e la regia di Maurizio Gatti. La proposta teatrale si intitola "Che la sia sol alegria?" due atti brillanti, liberamente adattati dalla Compagnia, portati in scena dopo di mesi e mesi di prove, per uno uno spettacolo divertente, con spunti di riflessione, che tocca un tema delicato e fortemente impattante dal punto di vista sociale. La storia si snoda tra quello che accade tra le quattro mura della casa di tre sorelle che, complice l’età parecchio avanzata, iniziano a "perdere qualche colpo". La prenotazione dei posti numerati è presso l’edicola Staver a Bosco Mesola (392.21201339) ed il prezzo del biglietto è di 8 euro. Sul palco Fabiana Fogli, Morena Feggi, Alessandra Roma, Sonia Pennini, Liseno Mangolini, Alberto Paganini, Rossano Roma, Rodolfo Feggi e Antonio Balestra. Videoclip montaggio di Maurizio Occhi e voce di Laura Abertini, allestimento di scena Fabio Fonso, Raffaele Zanerati e Alberto Salmi, luci e suoni di Gianfranco Di Feo, acconciature Cinzia Mangolini, trucco Monica Marzola, sartoria Gladys Mantovani e Roberta Sangiorgi, tecnico di scena Mirto Mangolini.